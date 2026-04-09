Homenaje en La Paz: una comisaría llevará el nombre de Alfredo Orozco Moyano, policía caído en servicio

La Comisaría 22 del departamento de La Paz fue renombrada en honor al Oficial Inspector PM (F) Alfredo Darío Orozco Moyano, en un acto cargado de emoción que reunió a autoridades provinciales, municipales y familiares del efectivo.

La ceremonia rindió homenaje a la vida, vocación y compromiso de un joven policía paceño que falleció el 25 de abril de 2010 en cumplimiento del deber.

El acto fue encabezado por la vicegobernadora Hebe Casado , la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y el intendente Fernando Ubieta , junto a autoridades policiales y allegados del oficial homenajeado.

Durante la jornada, Casado compartió en sus redes sociales el sentido del homenaje: "Participé en La Paz de un acto muy especial y profundamente emotivo. Acompañamos la imposición del nombre del Oficial Inspector PM (F) Alfredo Orozco Moyano a la Comisaría 22 del departamento, un reconocimiento a su vida, su vocación de servicio y el compromiso que demostró hasta el último día".

La vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, encabezaron el homenaje en La Paz.

La vicegobernadora agregó que "que una comisaría lleve su nombre no es un gesto menor. Es una forma de recordar todos los días el valor de quienes eligen servir y proteger a los mendocinos".

El valor de la Policía y sus familias

En la misma línea, Casado destacó el rol de los efectivos y su entorno: "Nuestra Policía de Mendoza cuenta con hombres y mujeres que se preparan, se esfuerzan y trabajan con profesionalismo en cada rincón de la provincia".

También remarcó que la tarea policial implica desafíos constantes: "Ser policía implica enfrentar situaciones difíciles todos los días. Y sabemos que quienes quedan en casa sienten preocupación y temor. Eso lo valoramos y lo reconocemos".

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Memoria institucional y legado

Por su parte, la ministra Mercedes Rus subrayó que el homenaje permite reconocer “el valor de la Policía de Mendoza y el de aquellas familias que entregan lo más preciado” al servicio de la comunidad.

El intendente Ubieta, en tanto, recordó la figura del oficial y destacó que se trata de “un reconocimiento muy lindo para un joven policía paceño” que perdió la vida en una situación compleja en acto de servicio.

El nombre de Alfredo Darío Orozco Moyano quedó así incorporado a la Comisaría 22 como símbolo de entrega, compromiso y vocación, en un gesto que busca mantener viva su memoria dentro de la institución y la comunidad.