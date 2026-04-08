Vacuna antigripal: cuánto cuesta en Mendoza y quiénes pueden acceder gratis

La campaña de vacuna antigripal ya comenzó a desplegarse en Mendoza con la llegada escalonada de dosis a las farmacias . Así lo confirmó la presidenta del Colegio Farmacéutico provincial, Beatriz Cucchi, quien explicó en MDZ Radio que el proceso sigue la lógica habitual de cada año.

“Las vacunas van llegando por tanda. Los laboratorios van distribuyendo a cada provincia argentina por tanda”, señaló, y precisó que en esta primera etapa se prioriza a los afiliados de PAMI. “ Comenzó el 30 de marzo a nivel nacional y ya están llegando, llegaron en esta semana las droguerías y ya las comienzan a repartir, están repartiendo la primer tanda a las farmacias”.

En ese marco, detalló que “todas las farmacias habilitadas son las que vacunan y prestan ese servicio gratuito a todos los afiliados de PAMI mayores de 65 años. Los menores de 65 años tienen que ir con una prescripción médica”.

Cucchi aclaró que la vacunación es gratuita para afiliados de PAMI, mientras que para el resto de la población tiene costo. “Si tenés obra social te cubre un porcentaje del 50 o el 40%. Sin obra social están entre $60 y $70 mil”.

Respecto de la demanda, aseguró que se incrementa en esta época del año: “Estos son los dos meses donde la vacuna antigripal se solicita en gran medida, ya sea para la población en general o para los afiliados de PAMI”.

También destacó la alta adhesión en grupos de riesgo: “Los mayores de 65 años casi en su totalidad, menores de 65 en su gran mayoría sí, y hay muchos que son prescriptos por enfermedades coexistentes”.

Sobre la protección frente a nuevas variantes, explicó: “Exacto, te va a cubrir por inmunidad cruzada, no directamente”, y precisó el criterio de elaboración: “La vacuna se realiza de esta forma, se dividen los dos hemisferios norte y sur”. En esa línea, agregó que “la vacuna que ahora tenemos es la que estuvo en Europa en la temporada de invierno, y en septiembre la OMS definió cuáles eran las variantes que tenía que incluir; esa es la que nosotros colocamos en marzo-abril”.

Importancia de la vacunación y cobertura poblacional

Finalmente, la titular del Colegio Farmacéutico subrayó la importancia de alcanzar altos niveles de cobertura: “La importancia de la vacunación es porque para que una campaña tenga éxito tenés que tener del 80 al 90% de la población vacunada, porque la vacunación hace una cobertura por rebaño”. Y concluyó: “Si vos tenés un porcentaje bajo, la población no tiene la cobertura como para poder estar protegida".