Avanza la recuperación del viejo autódromo de Mendoza, pero con otros fines

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca la transformación del exautódromo General San Martín , abandonado desde 1974 y en el cual se espera que instituciones deportivas lo revitalicen con distintos proyectos .

La votación fue aprobada de forma unánime con el acompañamiento de los 44 diputados que estaban presentes y se espera un rápido tratamiento por parte del Senado, teniendo en cuenta que no se espera algún tipo de inversión estatal y luego de la concesión, el terreno con las mejoras volverá a manos del Estado.

En total son 117 hectáreas del predio que se encuentra al oeste de la Ciudad de Mendoza -cerca del barrio La Favorita- que está en completo deterioro y abandono desde hace más de 20 años (fue inaugurado en 1974 y su última carrera, tras la concesión al ACA, fue en 1997).

También se puso énfasis en el crecimiento poblacional de la zona, "que hacen desaconsejable y prácticamente imposible practicar este tipo de competencias en predios rodeados de barrios”.

Esto derivó en una "caída abrupta de los ingresos necesarios para el mantenimiento" que requiere este tipo de escenarios deportivos, así como también las actuales normas de seguridad en estas competencias.

Según el proyecto, es preciso un nuevo destino para el predio del autódromo ya que “con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías con que se practica el automovilismo, el trazado fue perdiendo su presencia e interés en las distintas competencias de este deporte".

De esta forma, se reestructurará “para otro tipo de actividades deportivas y recreativas acordes con las necesidades poblacionales actuales”.

Para el Gobierno, la zona tiene un "alto potencial de desarrollo" debido a su "accesibilidad y cercanía a centros económicos". "La renovación urbana se convierte en una herramienta clave para recuperar y revitalizar este espacio", indicaron.

Concesiones de hasta 30 años a instituciones deportivas

Desde el oficialismo se remarcó que las concesiones se darán en plazos que van de 10 a 30 años y con una posibilidad de prórroga, según adelantó la diputada radical capitalina, Beatriz Martínez.

autodromo general san martin 2 Gobierno

"El objetivo es la transformación del terreno mediante la concesión a instituciones deportivas para realizar proyectos tanto deportivos como recreativos", mencionó Martínez. Podrán participar tanto clubes deportivos, como federaciones y confederaciones, tal como establece el artículo 48 de la ley General del Deporte, número 6.457.

La legisladora remarcó que al finalizar cada una de las concesiones, se deberán restablecer las parcelas "en el estado que se encuentren, con todos los elementos que se pusieron a disposición para la práctica deportiva".

"Creemos que es un proyecto importante porque refuerza el objetivo central de práctica deportiva y recreativa, con beneficio para la sociedad pero también para los vecinos de la ciudad oeste", planteó Martínez.

Beatriz Martínez, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Beatriz Martínez, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Prensa Legislatura

El resto de legisladores de la oposición también habló de forma positiva respecto a este proyecto.

Por ejemplo, Edgardo Civit Evans, del partido de Jubilados Auténticos, mencionó que "el deterioro del autódromo ha sido progresivo en los útlimos 50 años" y que "la concreción de que entidades deportivas, sin costos para el Estado y poniendo todo de su parte, logren restituir a Mendoza este predio, es importante".

Rolando Scanio, de La Unión Mendocina, señaló que "es clave que estas 117 hectáreas puedan ser utilizadas para poder realizar actividiades recreativas y deportivas. Todo está aparejado con la contención social y dar vida" a espacios que han sido abandonados o eventualmente usurpados.

Agregó que en San Carlos "hicimos lo mismo con el predio del ferrocarril y le entregamos el lugar a instituciones, quienes le dieron un realce a este espacio público y actualmente se realizan actividades de contención social".

Acompañamiento con reparos

Desde el monobloque Renovación Justicialista, Julio Villafañe se mostró de acuerdo pero planteó que no veía que la situación general de las instituciones deportivas sea tan buena en términos económicos "como para que estén en condiciones de enfrentar una inversión importante en infraestructura de este calibre".

Añadió que "hay gerenciamientos privados que participan en las instituciones, pero en este proyecto veo que no están incluidas", puntualizó.

Por otro lado, Emanuel Fugazzotto, del partido Verde, también anunció su voto afirmativo, pero consideró que es un "error" del Estado "asumir la responsabilidad de los clubes dentro de los polideportivos", y explicó su punto de vista, al sostener que, cuando el Estado se involucra de esa manera, "empieza a excluir a aquellos que no pueden estar en un deporte federado o no tienen el nivel competitivo; y eso limita el espacio público a aquellos que quieran recrearse, realizar actividades físicas o tener un lugar de encuentro".

Ejemplificó que en algunos polideportivos de Las Heras, algunos clubes "hacían uso de las instalaciones y los vecinos quedaban afuera".

"Esperamos que podamos comprender que el rol del Estado en el deporte es la de promover espacios para que los vecinos se encuentren, creen comunidad y puedan trabajar en conjunto y no la de ocupar el espacio del club, porque luego cierran y cuesta muchísimo recuperarse", dijo.