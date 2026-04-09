Ley de Glaciares: el cantito con el que el kirchnerismo quiso poner nerviosa a Karina Milei e incomodó a Martín Menem

La secretaria General de la Presidencia estuvo presente en la Cámara de Diputados para la votación de la Ley de Glaciares. Mientras exponía Giudici, Unión por la Patria le sacó a relucir un tema incómodo para el Gobierno.

Cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hizo su aparición en uno de los balcones del recinto minutos antes de la votación de la reforma a la Ley de Glaciares, la bancada opositora, con mayoría kirchnerista, hizo notar la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un peculiar cántico.

“¿Adorni dónde está, Adorni dónde está, dónde está, Adorni donde está?”, tarearearon los legisladores opositores, a modo de provocación.

El hecho ocurrió luego de que la hermana del presidente tomara asiento en el palco junto al ministro de Interior, Diego Santilli, y la bancada oficialista se diera vuelta para saludarla con aplausos.

“Gracias por venir secretaria generral de la Preisdencia, Karina Milei”, fue la bienvenida que le dio el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, a cargo del discurso de cierre por el oficialismo.

Así cantaba la oposición contra Manuel Adorni Canto contra Adorni La improvisada canción opositora contra Adorni, quien a raíz del escándalo judicial en el que se encuentra envuelto decidió no acompañar a Karina Milei al Congreso, puso nervioso al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien intentó poner orden impacientemente mientras exponía la diputada oficialista Silvana Giudici.