Ley de Glaciares: cuánta agua aportan a Mendoza y cuál es su importancia

Este miércoles, la Cámara de Diputados avanzará con la votación de la reforma de la Ley de Glaciares , en una sesión atravesada por intereses económicos, advertencias ambientales y cuestionamientos técnicos. En el centro de la discusión aparece una pregunta clave para Mendoza: cuánto del agua de Mendoza depende de los glaciares.

Investigaciones del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) muestran que los glaciares no son un componente marginal del sistema hídrico. En los Andes centrales, pueden aportar entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en años secos.

Pero estudios más específicos elevan ese número: en el río Mendoza, el aporte glaciar puede llegar a cerca del 69% del caudal en verano durante años de sequía, cuando la demanda es máxima y las precipitaciones no alcanzan.

Empresarios de la minería en Mendoza respaldaron la modificación de la actual Ley de Glaciares.

Durante años se sostuvo que el aporte glaciar era bajo, incluso inferior al 10%. Sin embargo, nuevas metodologías basadas en análisis isotópicos permitieron medir con mayor precisión el origen del agua y modificar ese diagnóstico.

Estos estudios analizan la “firma química” del agua (iones e isótopos) para determinar si proviene de glaciares, nieve o fuentes subterráneas, con niveles de precisión extremadamente altos y resultados consistentes en el tiempo.

En ese sentido, el investigador del IANIGLA y CONICET, Sebastián Crespo, explicó que estos análisis permitieron demostrar que “los glaciares en general aportan más de la mitad del agua estival en años secos”, un dato que cambia la forma de entender el sistema hídrico en la región.

En un contexto de disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas, los glaciares cumplen una función clave: sostener el caudal cuando falla el aporte de nieve.

Funcionan como reservas naturales que liberan agua de forma gradual, evitando caídas abruptas en los ríos y garantizando abastecimiento para consumo, riego e industria.

Qué cambia con la reforma

El oficialismo apunta a aprobar la ley de glaciares el 8 de abril El oficialismo apunta a aprobar la ley de glaciares el 8 de abril N/A

El proyecto que impulsa el oficialismo busca modificar definiciones centrales de la ley, especialmente el concepto de ambiente periglaciar, para permitir actividades productivas en zonas que hoy están protegidas.

La iniciativa es respaldada por gobernadores de provincias cordilleranas que buscan atraer inversiones mineras, especialmente en cobre y litio, bajo el esquema del RIGI.

En medio del debate, surgen voces que no se alinean directamente con el ambientalismo ni con el sector productivo. El ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera, con trayectoria en el IANIGLA, planteó en MDZ Radio que la ley vigente tiene problemas desde el punto de vista científico.

Según explicó, existen ambigüedades en definiciones clave, como el ambiente periglaciar, que dificultaron su aplicación durante años y generaron interpretaciones contradictorias.

El inventario, en el centro del debate

Andes centrales Inventario de Glaciares

Uno de los puntos centrales del debate es el Inventario Nacional de Glaciares, que identificó más de 17.000 geoformas en todo el país. Sobre este punto, el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera, con más de cuatro décadas de trabajo en el IANIGLA, remarcó que se trata de “un excelente trabajo”, aunque aclaró que no debe considerarse definitivo.

En diálogo con MDZ Radio, explicó que solo una porción mínima de esos cuerpos fue estudiada en profundidad y planteó la necesidad de avanzar en validaciones más detalladas en territorio. “El inventario es de consulta obligada, pero es preliminar”, sostuvo.

En esa línea, defendió uno de los cambios que impulsa la reforma: la posibilidad de que las provincias realicen estudios científicos para revisar o complementar la información existente. Según indicó, estos procesos “deben hacerse con base científica y no por decisión administrativa”.

Qué puede pasar con el sistema glaciar

Glaciares colgantes de la pared sur del Aconcagua - m. Castro

Más allá del debate legislativo, distintos estudios científicos advierten que los glaciares seguirán retrocediendo en las próximas décadas por el aumento de temperaturas y la disminución de precipitaciones.

En una primera etapa, ese proceso puede generar un aumento del aporte de agua por mayor derretimiento, pero a largo plazo se espera una caída sostenida en la disponibilidad hídrica. En ese escenario, los glaciares de escombros podrían ganar protagonismo, ya que liberan agua de manera más constante y resisten mejor el calentamiento.