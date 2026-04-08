Protesta ambientalista en el Congreso: siete detenidos de Greenpeace tras una acción de vandalismo

Un activista se trepó a un monumento frente al Palacio Legislativo para colgar banderas contra la reforma de la Ley de Glaciares.

La Plaza de los Dos Congresos fue escenario este miércoles de una tensa jornada de protesta que combinó el reclamo ambiental con la intervención policial. Un activista de la organización Greenpeace logró trepar a uno de los monumentos situados frente al Congreso de la Nación para desplegar mensajes de advertencia a los legisladores, lo que derivó en un operativo de seguridad y múltiples detenciones.

"La Ley de Glaciares no se toca" Según informaron fuentes policiales, el manifestante escaló la estructura para colocar dos banderas de gran tamaño con consignas directas contra las modificaciones legislativas que se debaten en el recinto: “Diputados: no traicionen a los argentinos”, rezaba la primera pancarta en alusión al impacto ambiental de la reforma. “La Ley de Glaciares no se toca”, indicaba el segundo mensaje, eje central de la campaña de las organizaciones civiles.

ley de glaciares X/@GreenpeaceArg

La acción buscaba visibilizar el rechazo a los cambios normativos que, según los ambientalistas, permitirían la actividad minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares, poniendo en riesgo las reservas de agua dulce del país.

Operativo policial y detenciones A raíz de la protesta, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona. Tras varios minutos de tensión, el ambientalista accedió a retirar ambas banderas y descender del monumento por sus propios medios.