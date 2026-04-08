Ley de Glaciares: movilización en Mendoza en contra de la sanción en el Congreso

Este miércoles empezó el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Congreso y los mendocinos se movilizaron por las calles de la provincia.

Un importante movilización por las calles de Mendoza generó cortes en la Ciudad. La concentración comenzó a las 19 en San Martín y Garibaldi y luego la movilización se dirigió a la calle Belgrano. Al menos tres cuadras colmadas de personas que se manifestaron en contra de la Ley de Glaciares, que se trata en el Congreso.

ley de glaciares 2 Importante movilización en Mendoza contra la Ley de Glaciares. Gentileza Movilización en Mendoza Las acciones en contra de la sanción de la Ley de Glaciares comenzaron el martes en Mendoza. Hubo protestas en toda la provincia: a las 10 en Pedro Molina y Patricias Mendocinas, a las 17 en Ruta 40 y Azcuénaga, a las 18 en Uspallata, a las 19 en Tunuyán y a las 17 en Lavalle.

Las protestas continuaron hoy miércoles con una marcha en la Plaza San Martín junto a los jubilados y a las 19 con una gran movilización desde Garibaldi y San Martín. Según los presentes, la marcha alcanzó las tres cuadras de extensión y hubo una importante presencia policial.

Movilización en Mendoza contra la Ley de Glaciares Movilización en Mendoza contra la Ley de Glaciares. Gentileza La Ley de Glaciares En la cámara de Diputados, los legisladores están tratando el dictamen que firmó el oficialismo ayer, que es el mismo que recibió media sanción del Senado a fines de febrero. Así, el Gobierno sancionaría la nueva Ley de Glaciares que habilita las exploraciones de proyectos mineros en zonas periglaciares. Con la normativa sancionada en 2010, estos espacios eran protegidos por la Nación.