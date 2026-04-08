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La votación de la Ley de Glaciares será pasada la medianoche.
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Ley de Glaciares: el Gobierno defiende el proyecto, la oposición critica y la calle recibe a los manifestantes

La Ley de Glaciares se sancionará pasada la medianoche en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.

Antonio Riccobene

Antonio Riccobene

A partir de las 15, la Cámara de Diputados comenzará a sesionar a partir de las 15 para sancionar la nueva Ley de Glaciares. El oficialismo cuenta con los avales suficientes para conseguir el quórum y los votos al cierre de la jornada. En las calles se esperan miles de manifestantes que se expresarán en contra del proyecto de las mineras.

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El Gobierno defiende el proyecto de las empresas mineras

En su rol de miembro de informante, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc (San Juan), explicó el proyecto del oficialismo, un clima ameno para el Gobierno que cuenta con los votos para sancionar la nueva Ley de Glaciares. ""Si leen las presentaciones escritas, verán que el 70% está a favor de la nueva Ley de Glaciares"", indicó el sanjuanino.

"Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no vamos a cuidar a la ciudadanía, pero decir eso es no haber leído el proyecto", indicó el diputado oficialista.

Además se encargó de defender las dos jornadas de audiencias públicas en la que participaron alrededor de 400 de los 100.000 inscriptos. "Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual", señaló.

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El PRO y la UCR, alineados con Karina Milei, respaldan a Manuel Adorni

Los bloques PRO y UCR respaldaron al jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio del escándalo por sus propiedades sin declarar, y también avalaron la decisión de Karina Milei de suspender las acreditaciones oficiales a medios críticos del gobierno en Casa Rosada y en la Cámara de Diputados. Esto quedó en evidencia durante la sesión convocada para tratar la Ley de Glaciares.

La oposición intentó incorporar al temario proyectos para repudiar la baja de acreditaciones y para interpelar a Adorni. Sin embargo, la normativa reglamentaria exige que tres cuartos de los legisladores presentes aprueben la incorporación de nuevos temas, un umbral que resultó inalcanzable en todos los casos.

La diputada de La Cámpora Paula Penacca fue una de las voces más críticas: calificó de "corrupción" el escándalo patrimonial de Adorni y cuestionó duramente los gastos del gobierno en viajes al exterior. Su proyecto para interpelar al funcionario obtuvo 124 votos afirmativos y 11 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial requerida.

En todos los episodios, el PRO y la UCR votaron en bloque junto a La Libertad Avanza, sin dar explicaciones públicas sobre su postura. Tanto en el rechazo a la interpelación de Adorni como en el repudio a la baja de acreditaciones, ambos bloques actuaron en sintonía con el oficialismo, consolidando su alineamiento con la Casa Rosada en temas políticamente sensibles.

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Mirá en vivo el debate en Diputados por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados debate la nueva Ley de Glaciares
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El Gobierno consiguió el quórum para iniciar la sesión

Con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques que responden a los gobernadores, La Libertad Avanza consiguió el quórum para iniciar la sesión por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

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Los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso

Con las inmediaciones del Congreso valladas a la espera de una movilización, los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso para tratar la nueva Ley de Glaciares. En las afueras hay un fuerte operativo de seguridad para blindar el trascurso de la sesión.

Se espera que el oficialismo cuente con más de 130 diputados para el quórum. La votación final será pasada la medianoche del miércoles.

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Se espera una sesión de 10 horas por la Ley de Glaciares

En la reunión de Labor Parlamentaria hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Se estima que la sesión dure alrededor de diez horas. Así, se espera que la votación sea pasada la medianoche.

Al principio, la oposición pedirá nueve apartamientos del reglamento para sumar distintos temas a la sesión, pero no cuenta con los votos suficientes para lograr la aprobación.

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