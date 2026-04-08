Ley de Glaciares: el Gobierno defiende el proyecto, la oposición critica y la calle recibe a los manifestantes

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El PRO y la UCR, alineados con Karina Milei, respaldan a Manuel Adorni

Los bloques PRO y UCR respaldaron al jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio del escándalo por sus propiedades sin declarar, y también avalaron la decisión de Karina Milei de suspender las acreditaciones oficiales a medios críticos del gobierno en Casa Rosada y en la Cámara de Diputados. Esto quedó en evidencia durante la sesión convocada para tratar la Ley de Glaciares.

La oposición intentó incorporar al temario proyectos para repudiar la baja de acreditaciones y para interpelar a Adorni. Sin embargo, la normativa reglamentaria exige que tres cuartos de los legisladores presentes aprueben la incorporación de nuevos temas, un umbral que resultó inalcanzable en todos los casos.

La diputada de La Cámpora Paula Penacca fue una de las voces más críticas: calificó de "corrupción" el escándalo patrimonial de Adorni y cuestionó duramente los gastos del gobierno en viajes al exterior. Su proyecto para interpelar al funcionario obtuvo 124 votos afirmativos y 11 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial requerida.

En todos los episodios, el PRO y la UCR votaron en bloque junto a La Libertad Avanza, sin dar explicaciones públicas sobre su postura. Tanto en el rechazo a la interpelación de Adorni como en el repudio a la baja de acreditaciones, ambos bloques actuaron en sintonía con el oficialismo, consolidando su alineamiento con la Casa Rosada en temas políticamente sensibles.