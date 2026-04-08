Ley de Glaciares: con Karina Milei en el Congreso, se acerca el momento de la votación

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El emotivo discurso de Aldo Leiva, excombatiente en Malvinas

El debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se pausó para rendirle homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas. Allí tomó la palabra el peronista Aldo Leiva (Chaco), veterano de guerra que se llevó la ovación de todo el recinto. "Cuando hablo de dolor, de muerte, de miedo, de tragedia, nadie me lo cuenta: lo viví en carne propia", arrancó el diputado, que estuvo en las islas desde fines de abril hasta la rendición. "Tengo una doble sensación que comparto con la mayoría de los soldados: por un lado, el orgullo de haber defendido a la patria; por otro, el sentimiento de haber sido usado por una dictadura genocida que, en su ocaso, no encontró mejor recurso que perpetuarse en el poder valiéndose de un tema tan sensible", sostuvo.

Con un tono sutil, Leiva lanzó una crítica directa al presidente Javier Milei y a su ministro de Defensa. "Duele mucho, presidente, que quien preside nuestra nación se exprese admirando a la criminal de guerra Margaret Thatcher", disparó. Y agregó: "Nos duelen las expresiones del ministro de Defensa, que dice que el hundimiento del General Belgrano fue un acto de guerra legítimo. Ese barco fue hundido fuera de la zona de exclusión, y Thatcher debería haber sido juzgada como criminal de guerra".

Aldo Leiva en el debate por la Ley de Glaciares MDZ | Juan Mateo Aberastain

El diputado chaqueño también cuestionó el argumento oficial de que ambos ejércitos pelearon en condiciones similares. "En diciembre de 1981 terminé la secundaria, en febrero me incorporé y en abril ya estaba con un fusil en el campo de batalla, donde me mandaron para que me maten o mate. Cuando hablan de igualdad, no es así", remarcó. "Nos enfrentamos a un ejército muy poderoso que tuvo el apoyo de su aliado eterno, el gobierno de los Estados Unidos. En mi sección teníamos un visor nocturno; los ingleses tenían uno cada uno", graficó.

La diputada libertaria Juliana Santillán (Buenos Aires), cuyo padre fue un alto mando del Ejército en 1982, interrumpió para defender al presidente: "La teoría del hombre cruel, cuando se aplica a Javier Milei, es falsa. El presidente honró a mi padre en vida, hasta el día de su fallecimiento". Leiva le respondió con calma y con dos frases que resonaron en el recinto: "Estaría bien que le diga al presidente que eso nos duele" y, en alusión directa al padre de su interlocutora, "la gran mayoría de los altos mandos brilló por su ausencia".