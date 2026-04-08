Ley de Glaciares: con Karina Milei en el Congreso, se acerca el momento de la votación
La Ley de Glaciares se sancionará pasada la medianoche en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.
La Ley de Glaciares se sancionará pasada la medianoche en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.
La Cámara de Diputados comenzó a sesionar desde las 15 para sancionar la nueva Ley de Glaciares. El oficialismo cuenta con los avales suficientes para conseguir el quórum y los votos al cierre de la jornada. En las calles hubieron miles de manifestantes que se expresaron en contra del proyecto de las mineras.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está presente en la Cámara de Diputados donde se lleva a cabo la votación para la modificación de la Ley de Glaciares, la cual comenzó a las 15. La modificación en el texto forma parte del paquete de objetivos de suma importancia para el Gobierno, dado que se trata de una iniciativa que los acerca a las provincias y a sus respectivos gobernadores.
Este debate se da tras días de haber anticipado unos $400.000 millones de la coparticipación a las jurisdicciones. Además, la iniciativa tiene en la mira los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y sus socios habituales —PRO, MID, UCR y bloques provinciales— suman entre 20 y 25 más; y calculan algunos respaldos dentro de Unión por la Patria.
Un viejo dogma parlamentario indica: "El que se queda con los votos cede la palabra; el que se queda con la palabra cede los votos". Tal vez el verbo ceder en estos casos funcione para ecplipsar la correlación de fuerzas políticas, que para la sesión de hoy deja al oficialismo al borde de una victoria en medio del tsunami de malas noticias.
Así las cosas, la oposición aproveché para esbozar sus críticas al proyecto. "Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión", comentó Miguel Pichetto (Encuentro Federal), que adelantó su voto negativo.
"Considero que esta ley es un retroceso, es un hecho negativo, porque también va a abrir camino a una nueva ley de bosques que lesione los presupuestos mínimos", sumó.
Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41, por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.
A su turno, Jorge Taiana indicó: "La modificación que impulsa el Gobierno es un claro retroceso porque debilita la protección ambiental, entrega nuestros recursos estratégicos y vulnera el principio de interjurisdiccionalidad, desarticulando el esquema de cooperación federal y reduciendo la capacidad del Estado para proteger bienes comunes esenciales para el desarrollo social y económico de nuestra población".
El debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se pausó para rendirle homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas. Allí tomó la palabra el peronista Aldo Leiva (Chaco), veterano de guerra que se llevó la ovación de todo el recinto. "Cuando hablo de dolor, de muerte, de miedo, de tragedia, nadie me lo cuenta: lo viví en carne propia", arrancó el diputado, que estuvo en las islas desde fines de abril hasta la rendición. "Tengo una doble sensación que comparto con la mayoría de los soldados: por un lado, el orgullo de haber defendido a la patria; por otro, el sentimiento de haber sido usado por una dictadura genocida que, en su ocaso, no encontró mejor recurso que perpetuarse en el poder valiéndose de un tema tan sensible", sostuvo.
Con un tono sutil, Leiva lanzó una crítica directa al presidente Javier Milei y a su ministro de Defensa. "Duele mucho, presidente, que quien preside nuestra nación se exprese admirando a la criminal de guerra Margaret Thatcher", disparó. Y agregó: "Nos duelen las expresiones del ministro de Defensa, que dice que el hundimiento del General Belgrano fue un acto de guerra legítimo. Ese barco fue hundido fuera de la zona de exclusión, y Thatcher debería haber sido juzgada como criminal de guerra".
El diputado chaqueño también cuestionó el argumento oficial de que ambos ejércitos pelearon en condiciones similares. "En diciembre de 1981 terminé la secundaria, en febrero me incorporé y en abril ya estaba con un fusil en el campo de batalla, donde me mandaron para que me maten o mate. Cuando hablan de igualdad, no es así", remarcó. "Nos enfrentamos a un ejército muy poderoso que tuvo el apoyo de su aliado eterno, el gobierno de los Estados Unidos. En mi sección teníamos un visor nocturno; los ingleses tenían uno cada uno", graficó.
La diputada libertaria Juliana Santillán (Buenos Aires), cuyo padre fue un alto mando del Ejército en 1982, interrumpió para defender al presidente: "La teoría del hombre cruel, cuando se aplica a Javier Milei, es falsa. El presidente honró a mi padre en vida, hasta el día de su fallecimiento". Leiva le respondió con calma y con dos frases que resonaron en el recinto: "Estaría bien que le diga al presidente que eso nos duele" y, en alusión directa al padre de su interlocutora, "la gran mayoría de los altos mandos brilló por su ausencia".
En su rol de miembro de informante, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc (San Juan), explicó el proyecto del oficialismo, un clima ameno para el Gobierno que cuenta con los votos para sancionar la nueva Ley de Glaciares. ""Si leen las presentaciones escritas, verán que el 70% está a favor de la nueva Ley de Glaciares"", indicó el sanjuanino.
"Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no vamos a cuidar a la ciudadanía, pero decir eso es no haber leído el proyecto", indicó el diputado oficialista.
Además se encargó de defender las dos jornadas de audiencias públicas en la que participaron alrededor de 400 de los 100.000 inscriptos. "Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual", señaló.
Los bloques PRO y UCR respaldaron al jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio del escándalo por sus propiedades sin declarar, y también avalaron la decisión de Karina Milei de suspender las acreditaciones oficiales a medios críticos del gobierno en Casa Rosada y en la Cámara de Diputados. Esto quedó en evidencia durante la sesión convocada para tratar la Ley de Glaciares.
La oposición intentó incorporar al temario proyectos para repudiar la baja de acreditaciones y para interpelar a Adorni. Sin embargo, la normativa reglamentaria exige que tres cuartos de los legisladores presentes aprueben la incorporación de nuevos temas, un umbral que resultó inalcanzable en todos los casos.
La diputada de La Cámpora Paula Penacca fue una de las voces más críticas: calificó de "corrupción" el escándalo patrimonial de Adorni y cuestionó duramente los gastos del gobierno en viajes al exterior. Su proyecto para interpelar al funcionario obtuvo 124 votos afirmativos y 11 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial requerida.
En todos los episodios, el PRO y la UCR votaron en bloque junto a La Libertad Avanza, sin dar explicaciones públicas sobre su postura. Tanto en el rechazo a la interpelación de Adorni como en el repudio a la baja de acreditaciones, ambos bloques actuaron en sintonía con el oficialismo, consolidando su alineamiento con la Casa Rosada en temas políticamente sensibles.
Con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques que responden a los gobernadores, La Libertad Avanza consiguió el quórum para iniciar la sesión por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
Con las inmediaciones del Congreso valladas a la espera de una movilización, los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso para tratar la nueva Ley de Glaciares. En las afueras hay un fuerte operativo de seguridad para blindar el trascurso de la sesión.
Se espera que el oficialismo cuente con más de 130 diputados para el quórum. La votación final será pasada la medianoche del miércoles.
En la reunión de Labor Parlamentaria hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Se estima que la sesión dure alrededor de diez horas. Así, se espera que la votación sea pasada la medianoche.
Al principio, la oposición pedirá nueve apartamientos del reglamento para sumar distintos temas a la sesión, pero no cuenta con los votos suficientes para lograr la aprobación.