Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados mendocinos

Tras largas idas y vueltas, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la Cámara de Diputados al cabo de una sesión que se extendió por más de 11 horas y que estuvo atravesada por fuertes cruces políticos dentro y fuera del Congreso.

El oficialismo consiguió así una de sus victorias legislativas más sensibles de los últimos días con un proyecto que generó rechazo de sectores ambientalistas y de parte de la oposición.

La votación terminó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, números con los que el Gobierno logró convertir en ley una reforma que redefine el alcance de la protección sobre glaciares y zonas periglaciales, además de flexibilizar las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos.

Según el texto impulsado por el oficialismo, la nueva norma pone el foco en los glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas, modifica el régimen de prohibiciones y les otorga más peso a las provincias en la evaluación ambiental y en la determinación de las áreas alcanzadas. A la vez, la reforma responde a un reclamo histórico de las provincias mineras, que desde hace años buscan mayor autonomía en la explotación de sus recursos. Las provincias de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, entre ellas Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, ven en esta modificación una oportunidad para potenciar su desarrollo económico .

En el caso de Mendoza, la mayoría de los diputados nacionales acompañó la reforma de la Ley de Glaciares. Los votos afirmativos fueron los de Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio y Luis Petri, todos de La Libertad Avanza, además de Pamela Verasay y Lisandro Nieri, de la UCR.

Los diputados de Mendoza también quedaron expuestos en la votación por la Ley de Glaciares, con una mayoría de apoyos y tres rechazos.

En contra votaron Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, y los peronistas Martín Aveiro y Emir Félix, ambos de Unión por la Patria.

Quiénes son los gobernadores que fueron clave para la aprobación de la nueva Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares, originalmente sancionada en 2010, fue diseñada para proteger las reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. Sin embargo, el reciente cambio legislativo busca modificar el enfoque de protección, permitiendo una mayor intervención provincial en la gestión de estos recursos.

El presidente Milei destacó el apoyo de cinco gobernadores: Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; y Alfredo Cornejo, de Mendoza. Estos líderes provinciales fueron considerados clave para la aprobación de la reforma, ya que representan regiones con intereses mineros significativos.

En el comunicado publicado tras la aprobación de la nueva ley, el mandatario manifestó: "Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido. A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos".

El proyecto recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, mientras que partidos como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda manifestaron su oposición. Las críticas se centran en el temor de que la reforma permita proyectos extractivos en áreas sensibles, lo que podría poner en riesgo el medio ambiente.