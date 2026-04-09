Ley de Glaciares: las empresas mineras celebran la aprobación de los cambios en el Congreso

La Cámara Argentina de Empresas Mineras ( CAEM ) destacó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de las modificaciones a la Ley de Glaciares por amplia mayoría.

Los empresarios celebraron con un comunicado la buena noticia que para ellos dará "previsibilidad normativa indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales, al tiempo que impulsa el fortalecimiento de la cadena federal de proveedores mineros".

Según señalan, la nueva norma permite "establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control".

Para las empresas la ley anterior generaba ambigüedades que durante años generaron incertidumbre y aún así mantener la protección de los recursos hídricos y destacaron "su compromiso absoluto con la preservación del agua y del ambiente", y ratificó que cumplirán con "los más altos estándares internacionales".

La votación de la Ley de Glaciares será pasada la medianoche.

"La minería responsable requiere reglas claras y control efectivo, y esta modificación avanza en esa dirección", aclararon.

El rol de las provincias

La Cámara de la industria minera argentina remarcó el "rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de los recursos naturales, fortaleciendo un federalismo ambiental efectivo, tal como lo establece la Constitución Nacional".

Plantean, tal como se argumentó en el recinto que permitirá "una gestión territorial adecuada, con conocimiento local, participación de las comunidades y articulación con los gobiernos provinciales".

Los empresarios creen que con esta nueva ley, que tiene una mirada de largo plazo, permitirá destrabar inversiones y avanzar en nuevos proyectos.

"Desde CAEM reiteramos nuestra disposición a trabajar junto a los gobiernos nacional y provinciales, las comunidades y la sociedad, para que la minería continúe siendo un motor de crecimiento, desarrollo regional y generación de oportunidades para todo el país", concluyeron.