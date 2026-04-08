Absolvieron a los cinco mendocinos acusados de robos en Miami: qué dijo su abogado

La Justicia del estado de Florida dictó la absolución para los cinco mendocinos que habían sido detenidos meses atrás en Miami , acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo en tiendas de lujo. Así lo confirmó su abogado defensor, Roberto Castillo , en diálogo con MDZ Radio , quien remarcó que los cargos fueron retirados progresivamente durante la investigación.

En ese sentido, explicó: “En principio fueron acusados y la acusación era por organización criminal, que tenía por objetivo ir a cometer delitos al estado de la Florida. El 29 de enero nos quitaron los primeros cargos, que era la acusación más grave”. Además, sostuvo que desde el inicio consideraron esa imputación desproporcionada: “Me parecía que eso era una exageración por parte del informe policial”.

08-04-2026 - DT - ROBERTO CASTILLO - ABOGADO DEFENSOR - MENDOCINOS ACUSADOS DE ROBAR EN MIAMI

Castillo detalló que la causa avanzó con la eliminación de las acusaciones más severas: “El fiscal entendió lo mismo que entendimos nosotros, por eso retiró ese cargo de inicio y después continuó con la investigación por hurto”. Sin embargo, con el correr de los meses también se descartó esa hipótesis: “Después se le terminan retirando los cargos de hurto”.

Sobre el origen del caso, explicó que todo comenzó a partir de una situación puntual : “Esto empieza cuando suena una alarma y la alarma le suena a una persona”. En esa línea, insistió en que no correspondía extender la responsabilidad al resto: “La responsabilidad penal es individual, entonces si la alarma le suena a una persona, tiene que ser una persona la que dé explicaciones, no cinco personas”.

El abogado también aportó contexto sobre el episodio: “Muchas veces, aunque las prendas estén pagadas, también se olvidan de sacar la alarma”, y remarcó que la verificación de una compra “es muy fácil” a través del control de stock del local.

Impacto mediático y posibles acciones legales

Castillo señaló que, más allá del resultado judicial, los involucrados sufrieron consecuencias por la exposición pública: “Lo cierto es que no tiene la misma difusión que tuvo la viralidad que se le dio a la noticia”. En ese sentido, afirmó que el daño a la imagen “es irreparable”.

Asimismo, confirmó que avanzarán con acciones legales: “Encomendaron a mi estudio el inicio de tres demandas por daños y perjuicios, porque entendemos que hay casos particulares que generaron un daño en la imagen”.

El abogado también cuestionó el tratamiento mediático del caso: “Cualquier causa mediática trae un daño que es irreparable porque la gente opina”. Y agregó: “La inocencia no tiene la misma repercusión”.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre la situación judicial actual de los cinco mendocinos: “No tienen antecedentes penales” y aclaró que tampoco existen impedimentos para ingresar a Estados Unidos.