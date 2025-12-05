El abogado de dos de los mendocinos detenidos en Miami desmintió que tengan que volver a Estados Unidos

En diálogo con MDZ, Roberto Castillo, el abogado de Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, aseguró que todos son inocentes.

Los cinco mendocinos que fueron detenidos acusados de robar un reconocido shopping en Miami regresaron al país, tras pagar las fianzas que les impuso la jueza Mindy Glazer. El abogado de uno de ellos desmintió una de las versiones que comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas.

En diálogo con MDZ, Roberto Castillo, el abogado de Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, aseguró que ninguno de los cinco acusados deberá volver a Estados Unidos. “Se presentan por intermedio de los abogados”, confirmó.

En un principio había circulado la información que los mendocinos debían presentarse ante la jueza Mindy Glazer, el próximo 29 de enero. Sin embargo, Castillo explicó que, en dicha audiencia, comparecerán los abogados.

Por último, el letrado sostuvo que “todos son inocentes” y que ninguno de ellos se llevó prendas sin pagar.

Así fue la vuelta al país de los mendocinos Según trascendió, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Rúa (45) utilizaron su boleto de vuelta el miércoles por la noche. El jueves por la madrugada, arribaron al aeropuerto de Santiago de Chile, donde habían dejado el auto.