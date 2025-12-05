Así fue la vuelta al país de los mendocinos acusados de robar un shopping en Miami

Los acusados están citados para una audiencia en Estados Unidos el 29 de enero.

Los cinco mendocinos que fueron detenidos acusados de robar un reconocido shopping en Miami regresaron al país el jueves por la mañana, tras pagar las fianzas que les impuso la jueza Mindy Glazer.

Así fue la vuelta de los mendocinos al país Según trascendió, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) utilizaron su boleto de vuelta el miércoles por la noche. El jueves por la madrugada, arribaron al aeropuerto de Santiago de Chile, donde habían dejado el auto.

Luego, viajaron por tierra hacia la provincia de Mendoza. Esa misma mañana se reencontraron con sus familias tras el escandaloso episodio que les tocó vivir en Estados Unidos.

La peculiar explicación de la ex de uno de los acusados Giselle, expareja de Xiccato manifestó que el hecho tomó una dimensión innecesaria, en gran parte gracias a los medios de comunicación. “Ha sido una picardía, que no se justifica, pero no entiendo por qué ha tomado tanta relevancia”, expresó.

Mendocinos detenidos miami Los mendocinos detenidos: a la derecha, Diego Xiccato, Mauricio Aparo y Juan Manuel Zuloaga, juntos en lancha; a la izquierda, Juan Pablo Rua (arriba) y Sebastián Moyano (abajo). En diálogo con radio Delta 90.3, Giselle desmintió la versión de una despedida de solteros y aclaró que viajaron a Estados Unidos por el Black Friday. “La ley de Estados Unidos toma todo como muy grave. El Dolphin Mall quiere dar a conocer un sistema nuevo de seguridad. Han exagerado todos los medios por una alarma. Y esto les vino como anillo al dedo para sacar pecho”, sentenció.