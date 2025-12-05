Así fue la vuelta al país de los mendocinos acusados de robar un shopping en Miami
El jueves por la mañana, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) regresaron a Mendoza.
Los cinco mendocinos que fueron detenidos acusados de robar un reconocido shopping en Miami regresaron al país el jueves por la mañana, tras pagar las fianzas que les impuso la jueza Mindy Glazer.
Así fue la vuelta de los mendocinos al país
Según trascendió, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) utilizaron su boleto de vuelta el miércoles por la noche. El jueves por la madrugada, arribaron al aeropuerto de Santiago de Chile, donde habían dejado el auto.
Te Podría Interesar
Luego, viajaron por tierra hacia la provincia de Mendoza. Esa misma mañana se reencontraron con sus familias tras el escandaloso episodio que les tocó vivir en Estados Unidos.
La peculiar explicación de la ex de uno de los acusados
Giselle, expareja de Xiccato manifestó que el hecho tomó una dimensión innecesaria, en gran parte gracias a los medios de comunicación. “Ha sido una picardía, que no se justifica, pero no entiendo por qué ha tomado tanta relevancia”, expresó.
En diálogo con radio Delta 90.3, Giselle desmintió la versión de una despedida de solteros y aclaró que viajaron a Estados Unidos por el Black Friday. “La ley de Estados Unidos toma todo como muy grave. El Dolphin Mall quiere dar a conocer un sistema nuevo de seguridad. Han exagerado todos los medios por una alarma. Y esto les vino como anillo al dedo para sacar pecho”, sentenció.
En esta misma línea, la mujer puso en duda la gravedad del delito. “La gente hace una bola de una cosa pequeña. No ha sido más que una tontera de viejos que se hacen los adolescentes”, sostuvo.
Por último, aseguró que ninguno de los implicados tienen antecedentes penales y que son personas de bien. “Todos saben cómo son, en su trabajo, con la familia y los amigos. Son excelentes personas, de buenas familias”, concluyó.