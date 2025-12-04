Mendocinos en Miami: el abogado Roberto Castillo niega la extradición y el relato del robo en banda

En diálogo con MDZ Radio, el abogado Roberto Castillo, representante de dos de los mendocinos detenidos en Miami, brindó una versión diametralmente opuesta a la difundida inicialmente por las autoridades estadounidenses y replicada por medios locales. Su relato cuestiona la narrativa de una "organización criminal" dedicada al hurto.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 03-12-2025 - EUM - ROBERTO CASTILLO - ABOGADO DE LOS DETENIDOS DE MIAMI Castillo fue enfático al aclarar la situación legal de sus representados, Juan Pablo Urrúa y Sebastián Moyano, cuya detención junto a otros connacionales tuvo amplia difusión. Noticias previas, basadas en la acusación fiscal y declaraciones judiciales, describen a un grupo que actuaba en equipo para sustraer mercancía de lujo y los presentaba con overoles naranjas de detención. El letrado negó estos extremos: “Ellos no están siendo extraditados ni deportados... El pasaje que tienen es el pasaje que sacaron hace dos meses”. Respecto a la fianza pagada, aclaró que es un trámite habitual para recuperar la libertad, no un reconocimiento de culpabilidad.

Mientras las primeras informaciones los describían simplemente como empresarios mendocinos, Castillo profundizó en el perfil de Urrúa, pintando el cuadro de un empresario establecido: “Tiene alrededor de 95 empleados en la Ciudad de Mendoza... acciones en un shopping muy conocido... una franquicia de ropa a nivel nacional”. Sobre los montos, contrastó la acusación de hurto con el volumen de compras legales: ambos clientes “gastaron” alrededor de 12 mil dólares cada uno con tarjeta de crédito. “¿Qué organización criminal va a ir a robar 300 dólares y va a gastar 15 mil dólares con tarjeta de crédito?”, cuestionó.

El abogado admitió que hay una persona entre los detenidos que debe dar explicaciones sobre algunas prendas sin ticket, por un valor que él calcula en unos 340 dólares reales tras aplicar descuentos. Sin embargo, desligó por completo a sus defendidos: “Lo que no existe bajo ningún concepto es que existe una organización criminal, una banda de delincuentes... es parte de la comunicación, pero no tiene nada que ver con la realidad”. Atribuyó la detención grupal a la proximidad: se encontraban en el mismo patio de comidas del centro comercial.

La detención y la estigmatización En referencia a las duras advertencias del gobierno de EEUU, que prometían aplicar todo el peso de la ley contra turistas que cometan delitos, Castillo sugirió que el caso ha sido sobredimensionado. “Hay cierta estigmatización sobre los latinos... y cierta norma ejemplificadora de sacarle fotos vestidos todos de naranja. Digamos, es una situación extremadamente menor”, afirmó, atribuyendo la trascendencia a una “política comunicacional” estadounidense.