Los mendocinos detenidos en Miami rompieron el silencio y explicaron qué sucedió

Los cinco mendocinos que fueron noticia internacional tras ser detenidos en Miami regresaron a la provincia y contaron cómo vivieron los días posteriores al hecho que los puso en el centro de la polémica. "No somos ladrones", sostuvieron en conferencia de prensa.

Diego Luis Xiccato y Mauricio Ariel Aparo aseguraron ante los medios que siguen convencidos de su inocencia y que desean cerrar cuanto antes el proceso judicial que aún continúa en Estados Unidos.

El peluquero contó que la detención ocurrió en medio del caos del centro comercial y que apenas entendió la intervención policial debido al idioma. Dijo que caminaba sin sobresaltos cuando agentes lo interceptaron y lo acusaron de huir tras el supuesto robo. Según su versión, la secuencia fue rápida, confusa y marcada por el nerviosismo. Afirmó también que nunca cometió un delito y que su vida laboral y pública lo respaldan. "No entendí qué me decían", aseguró Xiccato, quien tiene una peluquería en el barrio Bombal de Godoy Cruz.

Aparo, por su parte, sostuvo que ni él ni sus amigos conforman una banda organizada y que el objetivo principal es recuperar la tranquilidad. Reconoció que trasladaron mercadería en valijas, pero evitó dar más detalles para no interferir en la causa que sigue activa en suelo norteamericano. Comentó que suelen viajar con frecuencia a Miami y que esta vez el incidente terminó con la difusión de imágenes de la audiencia, donde se los vio con uniforme carcelario. "Sonó la alarma en uno de los locales. No sé por qué Diego no se paró", agregó Aparo.

El abogado defensor de los acusados, Roberto Castillo, sostuvo que la acusación es de carácter leve y que la reacción social fue mayor a los hechos. Explicó que había compras destinadas a familiares y que incluso se mostró un ticket que luego no volvió a aparecer. Atribuyó la situación a un contexto migratorio más estricto. "Hubo algunos tickets que no se pudieron justificar. Pero no podemos ser tan básicos de que, si no tenés el ticket, sos un criminal”, explicó.