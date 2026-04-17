Seguirá preso el acusado de un asesinato a puñaladas en el oeste de Godoy Cruz

La Justicia le dio un revés judicial este viernes al presunto autor de un asesinato a puñaladas ocurrido el año pasado en el oeste de Godoy Cruz . Se trata de Daniel Alberto Ponce Romero , apodado el Bocadito, a quien le dictaron la prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el crimen de Leonardo Nazareno Montecino Chávez .

Fue durante una audiencia desarrollada al mediodía en la Sala 1 del Polo Judicial Penal , que la jueza María José Cerdera le impuso al presunto matador la medida cautelar previamente solicitada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien se encuentra a cargo de la instrucción.

De esa manera, el único detenido que tiene la causa por el asesinato de Montecino Chávez deberá permanecer tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra, ya que las pruebas recolectadas por los detectives los comprometieron en el expediente.

Ponce Romero se encuentra imputado por el delito de homicidio simple , que prevé penas de 8 a 25 años de prisión , en caso de que llegue al juicio oral y público por el hecho de sangre.

El crimen de Montecino Chávez se registró cerca de las 14 del viernes 5 de septiembre del año pasado, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 advirtió a las autoridades acerca de un hombre gravemente herido de arma blanca, como resultado de una pelea sobre calle Darwin del barrio Campo Papa .

PORTADA Leonardo Montecino

Frente a eso, policías y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladaron a la escena y encontraron a la víctima con una herida cortopunzante bajo el esternón. Más allá de los esfuerzos de los profesionales de la salud, no se logró salvarle la vida y confirmaron el deceso de Montecino Chávez en el lugar.

A raíz del trágico desenlace, los uniformados dieron inicio a las primeras las averiguaciones en la escena entrevistando a familiares de la víctima. No obstante, desde el círculo íntimo del fallecido no quisieron dar mayores detalles sobre lo sucedido.

Cinco hermanos y cinco crímenes

Embed - PAULA CHAVES, MADRE DE LOS HERMANOS MONTECINO

Al profundizar sobre el perfil de Leonardo Chávez Montencino, los pesquisas supieron que, en la última década, cuatro hermanos suyos habían sido víctimas de diferentes asesinatos.

El primero de los hermanos asesinados fue Andrés, cuyo caso no tomó relevancia mediática. Pese a eso, durante una entrevista con MDZ, su madre relató que lo mataron de un balazo mientras trabajaba como cuidacoches en las cercanías de la cancha de Godoy Cruz.

Cinco años después, el viernes 16 de enero de 2015, fue el turno de Sebastián Emanuel Montecino Chávez, alias el Kechu, de 20 años, quien fue acribillado de nueve tiros en el cruce de calles Salvador Arias y Entre Ríos, a pocas cuadras de su domicilio del barrio Campo Papa.

Sólo cuatro años pasaron para que la muerte volviera a llamar a la puerta de los Montecino Chávez. Fue durante la noche del domingo 8 de abril de 2019 cuando Adolfo, otro de los hermanos, fue atacado con un arma blanca en el interior del barrio La Paz, recibiendo un puntazo en el pecho que fue letal.

HERMANOS MONTECINO Sebastián, Adolfo y Jonathan, los hermanos asesinados entre 2015 y 2019. MDZ.

Un par de años más tarde, el viernes 27 de febrero de 2021, la historia se repitió con Jonathan Iván Montecino Chávez, de 32 años, quien fue atacado a traición mientras se encontraba con amigos en el cruce de calles Chapadmalal e Illia, en el Campo Papa. Le dieron dos tiros con una pistola calibre 9 milímetros y perdió la vida en cuestión de minutos.

Justamente, ese último caso fue el único que tuvo resolución, ya que la investigación concluyó a fines del 2024 con la condena de Brian el Colo Serrano a 12 años de cárcel. En tanto, el resto de los asesinatos permanecían impunes, con la excepción de la causa que investiga la última muerte que sacudió a la familia Montecino Chávez, ya que el acusado dio este viernes un nuevo paso hacia el juicio oral.