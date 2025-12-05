Horror en González Catán: asesinaron a una jubilada y le fracturaron las piernas a su marido durante un robo

Una pareja de adultos mayores sufrió un ataque fatal durante un robo ocurrido este viernes en la localidad de González Catán , partido de La Matanza . La jubilada fue asesinada a golpes, mientras que su marido terminó gravemente herido.

El episodio se registró pocos minutos después de las cuatro de la mañana, cuando dos individuos ingresaron a la vivienda del matrimonio situada sobre la calle Santo Tomé al 6749 tras forzar la puerta trasera con barretas.

Los jubilados, identificados como Susana Díaz, de 76 años, y Humberto Mercado, se encontraban dentro de la casa. Según las reconstrucciones basadas en el testimonio del hombre, una vez dentro, ambos ladrones se dirigieron de inmediato hacia las habitaciones

Cuando detectaron la presencia del matrimonio, les dieron una brutal paliza a ambos. La jubilada fue asesinada a golpes y su marido terminó con las piernas fracturadas.

Los atacantes exigieron dinero durante el episodio y revisaron muebles, cajones y otros espacios de la casa en busca de una suma determinada. Tras varios minutos, los individuos tomaron aproximadamente cuatro millones de pesos y abandonaron el lugar sin dejar rastros visibles.

La Policía bonaerense intervino en el caso Foto: Policía BA Los efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar tras una alerta que había comenzado a circular entre los vecinos. Policía Bonaerense

Personal policial llegó al domicilio tras un aviso de vecinos que escucharon ruidos provenientes del interior. Al ingresar, los agentes encontraron a Díaz sin signos vitales y al hombre con lesiones graves. Un servicio de emergencias trasladó al sobreviviente a un centro de salud de la zona, donde permanece bajo atención médica.

Vecinos de la zona indicaron a TN que el matrimonio no solía salir de su casa y que se trataba de dos personas muy queridas en el barrio. Otro angustiante dato es que el ataque ocurrió el mismo día en que el jubilado cumplía años, quien ahora espera por las pericias al cuerpo de su pareja y el avance en la investigación.

Por estas horas la policía releva las cámaras de seguridad de la zona para determinar el camino que hicieron los delincuentes para llegar a la casa que robaron y para escapar luego. Inicialmente, pudieron confirmar que son seis los ladrones que componen al grupo delictivo.