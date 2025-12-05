Quién es el piloto imputado por la caída del helicóptero en una cancha de tenis de Palermo

La Justicia identificó e imputó al piloto del helicóptero que cayó en Palermo la noche del jueves. El hombre permanece internado en el Hospital Fernández.

El piloto del helicóptero que cayó el jueves por la noche en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) en el barrio porteño de Palermo, fue identificado e imputado por la Justicia.

Qué se sabe del piloto del helicóptero que cayó en Palermo Mientras avanza la investigación de las causas del siniestro, la Justicia identificó al piloto como Maximiliano Ezequiel Leombruni. Tiene 46 años, reside en la localidad bonaerense de San Miguel y fue imputado por el delito de lesiones culposas, según determinó la Unidad de Flagrancia Norte que interviene en la causa.

Maximiliano Ezequiel Leombruni fue vinculado previamente con el Ejército Argentino. En 2008, según el Decreto 999/2008, fue ascendido al grado de subteniente en el cuerpo de comando de armas. Actualmente, se encuentra vinculado a actividades de transporte aéreo de pasajeros, función que estaba cumpliendo al momento del accidente.

Los detalles del colapso del helicóptero en Palermo El incidente ocurrió pasadas las 20.30 del jueves, cuando la aeronave se precipitó sobre las canchas ubicadas en la calle Salguero al 3700. A bordo viajaban tres personas: el piloto y dos pasajeros identificados como C.P., de 32 años, y G.A.T. Los tres fueron trasladados al Hospital Fernández, donde permanecen internados en observación sin riesgo de vida.

El helicóptero siniestrado operaba bajo esta modalidad de vuelos privados y, al momento del despegue, cumplía una tarea de traslado. Según las primeras hipótesis, el accidente habría sido consecuencia de un desperfecto mecánico ocurrido segundos después del despegue. La maniobra realizada por el piloto evitó víctimas fatales, pero la aeronave sufrió daños importantes al impactar contra el predio deportivo.