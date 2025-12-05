Helicóptero caído en Palermo: imputaron al piloto e investigan las causas del siniestro aéreo

La Unidad de Flagrancia Norte imputó al piloto del helicóptero que se desplomó en una cancha de tenis el jueves por la noche.

El piloto del helicóptero que se desplomó el jueves por la noche sobre una de las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT), fue imputado por la Justicia. La aeronave continúa apostada en el lugar del accidente, en el barrio porteño de Palermo, a la espera de pericias técnicas ordenadas por los organismos competentes.

Por qué imputaron al piloto del helicóptero caído en Palermo La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la imputación del piloto, de 46 años, por el delito de lesiones culposas, luego del accidente que causó conmoción en la zona. En tanto, el hombre continúa internado en el Hospital Fernández, donde se recupera de los politraumatismos sufridos durante la caída de la aeronave.

Mirá el video del helicóptero que cayó en una cancha de tenis Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo Según se informó, se le practicó un test de alcoholemia en el nosocomio para determinar si el sujeto actuó bajo los efectos del alcohol antes del siniestro aéreo.

La investigación busca determinar las causas exactas del accidente y si hubo responsabilidad penal en el manejo del helicóptero. Como parte del procedimiento, la aeronave permanece sobre la cancha de tenis donde impactó, para facilitar las pericias mecánicas necesarias.

La principal hipótesis que se investiga es un desperfecto en el motor del helicóptero, versión que trascendió poco después del accidente. No obstante, los peritajes, a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte, buscan establecer con precisión si esa información se ajusta a las condiciones reales de la nave en el momento del incidente.