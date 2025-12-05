La pista clave y un intento de escape: cómo capturaron al estafador de egresados

El empresario Mauricio Morales Martín fue capturado la tarde de este jueves en San Juan, en el marco de la investigación por presuntas estafas a egresados en Mendoza. El responsable de la empresa OK Eventos tiene múltiples denuncias por supuestos fraudes en la contratación para cenas de egresados y otros eventos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia dieron a conocer cómo fue el procedimiento que llevó a la detención del empresario en la vecina provincia de San Juan. El jefe de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE), Osvaldo Araujo, brindó detalles del operativo enmarcado en el Plan Integral de Seguridad Regional de las provincias de Cuyo.

“Este procedimiento se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Policía de San Juan y las tareas que en Mendoza eran conducidas desde lo judicial por la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi”, resaltó el funcionario.

Hizo hincapié en que los testimonios de los padres damnificados fueron “una pieza muy importante y fundamental” para dar con el paradero del hombre acusado de estafar a cientos de familias con la cena de egresados.

Respecto a las líneas investigativas que permitieron la detención, Araujo resaltó que hubo muchas pistas que permitieron dar con la detención del empresario. “La primera era que Morales es oriundo de San Juan y había salido con el vehículo que últimamente se mostró ante los padres por la ruta hacia esa provincia. La ayuda de la tecnología nos indicaba la pista del auto azul porque lo captaron cámaras en ese camino”, expresó.

PORTADA MORALES ESTAFADOR Mauricio Morales, el empresario acusado por estafas que cayó en San Juan. MDZ.

Precisó que fue encontrado junto a una mujer que sería su cónyuge. “Estaba con una mujer que sería su pareja en un departamento en la localidad de Rivadavia de San Juan”, indicó.

A su vez, durante el allanamiento en ese domicilio se secuestró un arma de fuego y el jefe de investigaciones señaló que Morales intentó evadirse de las fuerzas de seguridad. “Se intentó escapar pero el procedimiento en conjunto ya había establecido un perímetro de seguridad”, remarcó.

“Está detenido en San Juan, la fiscal está haciendo los trámites legales para una extradición y cuando llegue a Mendoza le notificarán los cargos que pesan contra él. La acusación será por estafas reiteradas en principio”, expresó.

Respecto a las acusaciones contra Morales, el funcionario indicó que hay más de 100 padres que están afectados y advirtió que el empresario también tiene una denuncia en la provincia de San Juan, aunque todavía no ha trascendido el tenor de esa acusación.

Las denuncias contra el empresario

Morales fue denunciado acusado de estafas con su empresa OK Eventos por no cumplir con el servicio de catering y otros servicios para cenas de egresados, un casamiento, un cumpleaños de 15 y eventos programados a futuro.

Los hechos que más relevancia tomaron corresponden a eventos estudiantiles. En primer lugar, la cena del 5° año de la escuela Arrieros del Ande, la cual reunió a unas 290 personas que habían pagado cientos de miles de pesos cada una. Al llegar al Salón Balear, los familiares encontraron el lugar vacío: no había comida, bebida ni montaje, y los proveedores se retiraban por falta de pago. El responsable de la empresa dejó de contestar mensajes y llamadas.

Un episodio similar ocurrió con los alumnos de 5° año de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla. Los estudiantes se enteraron de la suspensión mientras se sacaban fotos en Casa de Gobierno. En el salón apenas había algunas gaseosas y pizzas; el catering, los mozos y el DJ se retiraron porque no habían cobrado. En ambos casos, se denunció un patrón idéntico: pagos adelantados, incumplimiento total del servicio y ausencia del organizador.