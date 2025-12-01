Los estafaron con la cena de egresados y terminaron en un quincho con un parlante

Un fin de semana de festejo y celebración en Mendoza , terminó con adolescentes desconsolados porque la empresa de eventos los estafó y terminaron haciendo su cena de egresados en el quincho de uno de los alumnos y poniendo música con un parlante.

El sábado 29 de noviembre los alumnos de 5º año de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla iban a festejar la cena de egresados en Casa Balear en Rodeo de la Cruz. En total, eran 250 personas que habían pagado $83.000 por la tarjeta a la cena y $30.000 por la invitación al baile.

Los padres llegaron al salón de la cena de egresados y no había nada.

Como es tradición desde hace algunos años en Mendoza, los adolescentes se juntaron en la Casa de Gobierno para sacarse fotos en las escaleras del ingreso por calle Virgen del Carmen. El plan era ir en la batea (colectivo sin techo) hasta el salón y disfrutar de una noche inolvidable.

Pero la cena de egresados quedó trunca. Mientras estaban sacándose fotos, los mensajes empezaron a llegar: “Se suspendió la fiesta”. La información de OK Eventos, era que el dueño de la empresa -Mauricio Martín Morales- había tenido un accidente y no iba a poder hacer la cena.

Inmediatamente, algunos padres llegaron a Casa Balear en Rodeo de la Cruz y se encontraron con el peor escenario: los mozos se estaban yendo, la empresa del banquete estaba recogiendo las sillas, había un par de gaseosas y unas pizzas en las mesas, y el DJ también estaba guardando los equipos. Morales no había pagado por ningún servicio a pesar de que todos los invitados habían cancelado el monto de las tarjetas.

ok eventos OK Eventos se publicita como una empresa que catering y egresados. Facebook

“No había nada, nada, el salón estaba completamente vacío. No había mesas puestas, no había comida, no había bebida, solo un par de gaseosas, un par de panes de hamburguesa, unas pizzas y nada más. Ahí me agarró una parte de nervios”, contó a Radio MDZ una de las mamás, Gisel Soria.

“Los mozos, los del banquete y el DJ nos dijeron que se iban porque no les habían pagado. El del salón nos dijo que estaba pagado y que lo podíamos usar pero estaba vacío. Un papá podía llevar un parlante y una mamá puso su quincho. Los chicos estaban todos vestidos, llorando”, agregó.

Más estafados: un casamiento y un cumpleaños de 15

Los papás de los alumnos de la cena de egresados no se quedaron conformes con la explicación del accidentes y comenzaron a averiguar. OK eventos también organizaba fiestas en La Quinta Bancaria y Los Olivos, pasaron por los dos salones y se encontraron con más personas estafadas. En uno de los salones había una gemelas festejando el cumpleaños de 15 y Morales solo había pagado la mitad del evento. Los familiares terminaron de cancelar el valor esa misma noche para que se hiciera la celebración.

Esa misma noche una pareja tenía pensado casarse y cuando estaban en la iglesia les avisaron que no había fiesta. “Me arruinó la vida”, dijo la novia sobre Morales.

Denuncia en la Fiscalía

Los padres damnificados por OK Eventos publicaron el caso en las redes sociales para buscar más estafados y sumar denuncias contra Mauricio Morales. “Lo bueno es que tenemos contrato firmado, papeles, fotocopias de documentos de él, absolutamente todo”, apuntó Soria.

“El domingo fuimos a la Fiscalía 25 y nos pasaron el link para hacer la denuncia online. La hicimos varios padres. Este sábado que viene también hay planeadas fiestas en los salones”, cerró la mujer.

Algunos familiares de los chicos que tienen su cena de egresados el fin de semana están recaudando fondos para comprar la comida y contratar el banquete.

El descargo de Casa Balear

casa balear El comunicado de Casa Balear. IG

Por su parte, Casa Balear publicó un comunicado oficial donde asegura que la institución se solidariza con las familias y egresados damnificados. “Casa Balear pone a disposición su salón para reprogramar la fecha de la fiesta de egresados sin costo adicional para quienes ya tenían fecha pactada en nuestro salón”, escribieron.

“Nuestro objetivo es que los chicos puedan celebrar su egreso como corresponde y que ninguna familia quede sin su festejo”, agrega el comunicado firmado por la Comisión Directiva.