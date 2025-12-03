Anses adelanta pagos en diciembre: quiénes cobran antes y desde cuándo

Anses ajustó el calendario de pagos de diciembre para que jubilados, pensionados y beneficiarios cobren sin demoras.

Anses: el calendario de pagos de diciembre fue reordenado por el feriado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de diciembre con fechas reordenadas debido al feriado del 8 de diciembre, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción, para garantizar que jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF cobren sin demoras durante el fin de semana largo.

Además del cambio en el cronograma, en el último mes del año se aplica un aumento del 2,34 por ciento por movilidad, que impacta tanto en jubilaciones y pensiones como en asignaciones familiares y universales. Para evitar superposiciones y demoras en las entidades bancarias durante el feriado, Anses decidió adelantar y reordenar parte del cronograma.

Aumento de jubilaciones y pensiones en diciembre Con el aumento por movilidad, los jubilados que perciben la mínima cobrarán en diciembre un total de $581.319,39, ya que se suman el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. En tanto, quienes tengan haberes inferiores a $410.879,59 recibirán un bono proporcional, calculado para que su ingreso final alcance al menos ese monto.

Con el bono y el aguinaldo incluidos, los haberes quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39 Aumento de las asignaciones familiares y AUH Las asignaciones familiares y universales también reciben en diciembre el aumento del 2,34 por ciento. Los nuevos montos son: