Anses pone fecha límite en diciembre para un beneficio importante

Anses recordó que la Asignación Universal por Hijo tiene un trámite obligatorio con fecha límite en diciembre para poder cobrar el monto retenido.

El trámite se realiza de forma online a través de Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el 31 de diciembre es la fecha límite para realizar un trámite fundamental que permite cobrar un beneficio retenido durante el año. Quienes no completen el procedimiento dentro del plazo establecido perderán la posibilidad de acceder al pago.

Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un requisito obligatorio para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué se cobra con este trámite? Al presentar la Libreta, Anses habilita el pago del 20 por ciento acumulado de la asignación que el organismo retiene mes a mes. Ese monto se deposita en un solo pago, directamente en la cuenta bancaria del titular. Desde el organismo remarcaron que no hay prórroga prevista, por lo que recomiendan no esperar a los últimos días del mes para completar el trámite.

Cómo presentar la Libreta AUH El procedimiento puede hacerse de forma online, sin necesidad de ir a una oficina:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Hijos > Libreta AUH.

Descargar el formulario, completarlo en el centro de salud y la escuela correspondiente.

Subir una foto clara del documento firmado. Una vez validada la información, el pago se acredita en las semanas siguientes.