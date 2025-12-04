Una joven murió tras caerle encima un andamio desde una obra en VIlla Devoto

Una mujer de 20 años murió al ser golpeada por un andamio que cayó desde una obra; la Justicia investiga a la constructora por posible negligencia.

una joven de 20 años murió aplastada por un andamio que cayó de una obra en construcción en Villa Devoto. Foto: Policía de la Ciudad.

Una tragedia ocurrió este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando una joven de 20 años perdió la vida tras caerle un andamio encima, en plena avenida Chivilcoy. El hecho ocurrió cerca de las 15, cuando vecinos alertaron al 911 al ver a la chica desplomada sobre la vereda, luego de que una estructura de obra se precipitara sobre ella.

Fuentes oficiales confirmaron que, al llegar, los agentes encontraron a la víctima ya sin signos vitales. Según el SAME, el impacto le provocó un severo traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte en el acto.

Testigos indicaron que lo que cayó fue un bloque de madera con material adherido, parte del andamiaje que se utilizaba en la construcción.

Investigan la caída del andamio El episodio provocó un fuerte shock entre quienes circulaban por la zona y rápidamente derivó en la intervención judicial. El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 33, que abrió una investigación por presunto homicidio culposo. El magistrado imputó al arquitecto a cargo, un hombre de 79 años, y ordenó reunir todos los elementos que permitan establecer qué falló en la obra.

La empresa responsable, Wadesh SA, quedó bajo la lupa. La Justicia buscará determinar si existieron incumplimientos, omisiones o falta de controles que pudieran haber derivado en el desprendimiento del andamio. También fue identificado el director de la obra, quien por ahora no fue imputado, aunque se analiza su rol en la supervisión del lugar.