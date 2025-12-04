Trágico accidente en el Sur mendocino: una niña de 13 años murió y su hermanito quedó grave

Las víctimas cruzaban la calle y fueron impactados por un conductor alcoholizado. Por el accidente, la chica falleció y su hermano resultó con graves lesiones.

Una niña de 13 años murió la tarde de este jueves al ser atropellada junto a su hermano en Malargüe. El pequeño, de 10 años, sobrevivió, pero fue hospitalizado en grave estado. Ambos cruzaban la calle cuando fueron impactados por un vehículo al mando de un conductor alcoholizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.03 en la intersección de calles Roca y Llancanelo, donde ambos caminaban cuando fueron embestidos por un automóvil.

Los detalles del accidente De acuerdo con la información policial, el siniestro fue alertado a través de la línea de emergencias 911, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría 24°. Al llegar, constataron que un BMW, conducido por un hombre de 31 años, circulaba por calle Roca en sentido este cuando, por causas que se investigan, impactó a los hermanos que se desplazaban a pie.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 20.31.30 Los trabajos policiales en la escena del siniestro. Gentileza. La chica sufrió lesiones gravísimas y falleció en el lugar. Su hermano, en tanto, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe con fracturas expuestas en los miembros, y los médicos evaluaban su derivación al Hospital Notti debido a la gravedad de su cuadro.