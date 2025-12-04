Un helicóptero cayó sobre una cancha de tenis y los tres ocupantes resultaron heridos
Un helicóptero se desplomó en una cancha de tenis y generó un fuerte operativo. Los tres ocupantes sobrevivieron; el piloto está grave.
Un helicóptero cayó este jueves por la noche sobre una cancha de tenis ubicada en Jerónimo Salguero al 3400, a metros de la Autopista Arturo Illia, en Palermo. El impacto, registrado poco después de las 20, dejó la aeronave destrozada y un amplio despliegue de emergencia para asistir a los tres ocupantes.
Según confirmaron fuentes policiales, a bordo viajaban dos hombres y una mujer. Pese a la violencia de la caída, los tres lograron salir por sus propios medios y fueron asistidos de inmediato por personal del SAME y bomberos. “Se encuentran conscientes y con vida”, indicaron los voceros.
El piloto del helicóptero fue el más afectado y presenta lesiones graves, mientras que uno de los pasajeros sufrió politraumatismos y la mujer no habría sufrido heridas de consideración. Los tres fueron trasladados al Hospital Fernández.
Operativo en torno al helicóptero caído
En pocos minutos, la zona quedó copada por un operativo de seguridad que incluyó al menos 12 móviles policiales, cortes totales de circulación y un perímetro cerrado en la cancha de tenis para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Bomberos realizó tareas preventivas y aseguraron la aeronave para evitar riesgos adicionales.
Las causas del siniestro aún no fueron informadas y los investigadores trabajan en el lugar para determinar qué provocó el desplome en un área tan transitada y cercana a la autopista. La escena permanece bajo custodia mientras avanzan las pericias técnicas.