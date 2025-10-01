Rescataron en helicóptero a un hombre herido al caerse de un caballo en Potrerillos

El hombre de 57 años sufrió un accidente en el puesto Quebrada del Toro, Potrerillos. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Un hombre debió ser rescatado en helicóptero tras sufrir caer de un caballo en Potrerillos. El personal de la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) atendieron al herido en primera instancia para luego derivarlo al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza.

El accidente ocurrió en el puesto Quebrada del Toro, donde un hombre de 57 años resultó herido tras caer de un caballo que montaba por esta zona. Los efectivos fueron alertados por la familia del sujeto.

Debido a la complejidad del terreno, para efectuar el rescate y atender al hombre se tuvo que utilizar el helicóptero Halcón 2.

Cómo fue el rescate Una vez los rescatistas llegaron al lugar, encontraron al herido en el patio de dicho puesto, ya que el mismo se movilizó por su cuenta unos 300 metros desde donde sufrió la caída. De inmediato, los efectivos comenzaron brindándole primeros auxilios al hombre, para luego inmovilizarle el cuello y las extremidades.