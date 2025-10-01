Tenía pedido de captura y Gendarmería nacional lo detuvo en las afueras de Guaymallén

Imputado por lesiones leves agravadas, un hombre oriundo de Los Corralitos fue capturado este martes por Gendarmería nacional.

Gendarmería nacional capturó este martes a las 23.30 a un sujeto con pedido de captura vigente por una causa de lesiones leves agravadas. La intervención de los efectivos se realizó en el distrito Puente de Hierro de Guaymallén a altas horas de la noche.

Cómo fue la detención El control tuvo lugar sobre la calle Severo del Castillo al 9233, donde uniformados de Gendarmería detuvieron a Juan Pablo Berajamo, imputado por un hecho de lesiones leves agravadas ocurrido en el año 2020.

Al identificar al sujeto, con domicilio en Los Corralitos, se conoció que dentro del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales figuraba una solicitud de captura estaba vigente desde el 6 de septiembre de 2021.