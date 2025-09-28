Trataron de entrar a Mendoza con su camioneta llena de mercadería de contrabando valuada en casi $90 millones

Una pareja trató de introducir a Mendoza una gran cantidad de mercadería sin declarar proveniente de Chile en su camioneta, tipo trafic. En total, los elementos que pretendían contrabandease equivalen a un valor cercano a los $90 millones de pesos.

Al detener el vehículo, por medio de los controles vehiculares desplegados por la ruta nacional 7, efectivos de Gendarmería Nacional notaron que dentro de la camioneta había una gran cantidad de bultos con ropa y distinta mercadería de varios rubros.

Tras efectuar la aprehensión de la pareja, ambos mayores de edad y de nacionalidad argentina, el personal presente comenzó a revisar la totalidad de los elementos incautados. Como resultado se encontró una cantidad de productos con un valor avalúo de $88.572.417.

Las imágenes tomadas de la mercancía revelaron a imponente cantidad de bienes incautados y la variedad de productos: desde ropa hasta elementos de cocina y de tecnología.

Todos estos eran trasportados a Mendoza con la intención de comercializarse dentro de la provincia.

Otros operativos en alta montaña

En otros operativos, también controlaron a un camión internacional de cargas que tenía como destino Buenos Aires, donde hallaron en la cabina del conductor una caja con un repuesto mecánico sin documentación. Por otra parte, personal de la Sección Punta de Vacas detuvo a un vehículo con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos.

La mercadería de origen extranjero y sin aval fue secuestrada. Entre ambos el avalúo estimado es de 5.000.000 de pesos.