Pronóstico: Mendoza cierra la semana con tiempo primaveral

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con condiciones estables en Mendoza. El cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que irán de los 8° a los 26° y vientos leves del noreste.

Mendoza tendrá un domingo con condiciones primaverales, cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 26°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 28 de septiembre un día estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. La mínima en Mendoza será de 8° y la máxima alcanzará los 26°, en una jornada que tendrá características primaverales.

Los vientos soplarán leves del noreste y se prevén heladas parciales en horas de la mañana. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos significativos.

nevadas cordillera uspallata ruta chile cacmiones (2).JPG El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en el llano, mientras que en cordillera se mantendrá el cielo poco nuboso y sin fenómenos significativos. ALF PONCE / MDZ

Lo que se espera en el inicio de la semana El lunes 29 el tiempo comenzará a mostrar cambios: se prevé cielo algo nublado y ventoso, con vientos moderados del sector sur y nevadas en la cordillera. La mínima se ubicará en 12° y la máxima en 25°.

Para el martes 30 continuará con nubosidad parcial y un ambiente ventoso. Las temperaturas oscilarán entre 11° y 21°, y se mantendrán las nevadas en sectores cordilleranos.