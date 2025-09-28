Presenta:

Pronóstico: Mendoza cierra la semana con tiempo primaveral

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con condiciones estables en Mendoza. El cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que irán de los 8° a los 26° y vientos leves del noreste.

Mendoza tendrá un domingo con condiciones primaverales, cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 26°.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 28 de septiembre un día estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. La mínima en Mendoza será de 8° y la máxima alcanzará los 26°, en una jornada que tendrá características primaverales.

Los vientos soplarán leves del noreste y se prevén heladas parciales en horas de la mañana. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos significativos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en el llano, mientras que en cordillera se mantendrá el cielo poco nuboso y sin fenómenos significativos.

Lo que se espera en el inicio de la semana

El lunes 29 el tiempo comenzará a mostrar cambios: se prevé cielo algo nublado y ventoso, con vientos moderados del sector sur y nevadas en la cordillera. La mínima se ubicará en 12° y la máxima en 25°.

Para el martes 30 continuará con nubosidad parcial y un ambiente ventoso. Las temperaturas oscilarán entre 11° y 21°, y se mantendrán las nevadas en sectores cordilleranos.

Ya el miércoles 1 de octubre, el panorama mejorará con ascenso térmico. El cielo estará algo nublado, los vientos soplarán moderados del noreste y en cordillera el tiempo se mantendrá estable. La mínima será de 9° y la máxima trepará nuevamente hasta los 26°.

