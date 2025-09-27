Detienen a una mechera acusada de varios robos en comercios del centro

La mujer de 38 años fue detenida en una casa del barrio San Martín con prendas de vestir, carteras, teléfonos y hasta un equipo de electrocardiograma.

Una mechera fue detenida este sábado en una vivienda del barrio San Martín de Ciudad, acusada de cometer diversos robos en distintos locales comerciales del centro. El operativo estuvo a cargo de la Unidad Investigativa de Capital.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras una serie de denuncias por sustracción de elementos en comercios de la zona. La sospechosa actuaba mientras los empleados se encontraban atendiendo a otros clientes.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificarla. Así fue como la Oficina Fiscal de Capital emitió la medida judicial y la policía realizó un allanamiento en la vivienda en mención.

En ese procedimiento fue aprehendida. Además, secuestraron prendas de vestir, carteras, teléfonos celulares, un equipo de electrocardiograma, llaves de vehículos y documentación personal perteneciente a otras personas.

La detenida quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que continuará con la investigación.