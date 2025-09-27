Marista define el Torneo del Interior en Mendoza

Marista Rugby Club recibe hoy a Jockey Club de Córdoba. El equipo mendocino juega la final del certamen y busca levantar el trofeo ante su gente.

Este sábado, el rugby argentino pone la mira en Mendoza. El Torneo del Interior Copa Zurich 2025, la competencia más federal del país, alcanza su momento cumbre. Uno de los protagonistas, con una temporada realmente espectacular, es Marista RC, quien disputa la gran final.

Marista Rugby Club llega al partido definitorio luego de dominar su encuentro de semifinales. El pasado fin de semana, el equipo mendocino superó al Club Atlético Estudiantes de Paraná, Entre Ríos, por 33 a 24 en su propio estadio, en un partido muy disputado, consiguiendo así el pase a la final del TdI.

El rival de Los Curas es Jockey Club de Córdoba. El conjunto cordobés también avanzó al juego decisivo tras vencer al máximo ganador del certamen, Duendes de Rosario, por 41 a 27. El partido se definió en tiempo extra, luego de un empate en 24 durante los 80 minutos reglamentarios.

Cuándo y dónde es la final Marista Rugby Club y Jockey Club de Córdoba se enfrentan hoy, sábado 27 de septiembre, a las 15.30 horas, para definir el campeón del Torneo del Interior.