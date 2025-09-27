Rodrigo De Paul recibió una sanción por parte de la liga estadounidense por fingir una agresión en la goleada por 4-0 frente al New York City.

La inédita sanción de oficio a Rodrigo De Paul por simular un golpe de un rival en la MLS.

El Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y compañía logró la clasificación a los playoffs de la MLS tras la goleada por 4-0 ante el New York City a domicilio el pasado miércoles por la noche. Ahora, las Garzas buscarán ganar los 6 partidos que restan para revalidar el título de la Supporters Shield (el mejor de la tabla general).

Ahora este sábado a las 17:30, los dirigidos por Javier Mascherano viajarán a Canadá para enfrentarse ante el Toronto F.C. a las 17:30 (hora de Argentina). De cara a este partido, el conjunto de la Florida recibió la noticia de una dura sanción que le metieron a Rodrigo De Paul en el duelo frente a los newyorkinos.

La sanción de la MLS a Rodrigo De Paul ¡por simulación! La MLS decidió sancionar al Motorcito con una multa económica (el monto no se reveló) por simular un golpe en la cara. "El Comité Disciplinario de la MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre", informó el comunicado que expuso el castigo para el argentino.

image Rodrigo De Paul fue sancionado por la MLS tras simular una falta. Foto: Archivo

Además, la organización del certamen respaldó el fallo con un video de la jugada en cuestión, donde se puede ver al compañero de Lionel Messi en la Selección argentina llevándose exageradamente las manos al rostro tras un movimiento de brazos, de espaldas, por parte de Andrés Perea. En ningún momento las imágenes muestran contacto alguno con el rostro del exjugador del Atlético de Madrid.