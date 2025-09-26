La respuesta de Diego Milito sobre De Paul que ilusionó a los hinchas de Racing: ¿puede jugar las semis de la Libertadores?

Racing atraviesa un momento único. De la mano de Gustavo Costas, que ya logró dos históricos títulos como DT (Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025), la Academia volvió a meterse en unas semifinales de Libertadores luego de 28 años y sueña con conquistar América por segunda vez en su historia.

En las últimas horas, una declaración de Diego Milito generó un impacto inmediato en los hinchas del club de Avellaneda sobre la posibilidad de sumar a una figura inesperada como refuerzo de cara a la recta final del certamen: Rodrigo De Paul .

La locura de la gente de Racing en redes surgió ante la consulta del periodista Sebastián "Pollo" Vignolo a Diego Milito en la entrevista que brindó el presidente en F90, programa de ESPN. "Yo el otro día decía, ' De Paul , podés ser campeón de América con Racing '. Yo sé que está en Inter Miami y está muy bien, pero que lindo sería...", soltó el conductor.

La respuesta instantánea de Milito , en la que también incluyó a Lautaro Martínez, fue la que desató la locura de los hinchas. "No solo Rodrigo, también. Lógicamente son chicos que tienen las puertas abiertas, lo saben. Tengo una excelente relación con los dos, los quiero mucho y hablamos constantemente", dijo el máximo dirigente de la Academia.

No obstante, la siguiente frase que soltó dejó entrever que un eventual retorno no sería factible en el corto plazo: "Hay momentos. Siempre lo hablamos con ellos y les digo que vengan a retirarse acá, a disfrutar del club. Sé que en algún momento lo van a hacer". Si bien es una movida prácticamente imposible y por la que no hay gestiones, la gente de la Acadé inició una mini campaña en redes para repatriar al campeón del mundo a préstamo por unos meses, con el objetivo que juegue lo que resta de la Copa Libertadores.

Por qué De Paul no podría ser anotado para las seminales

En el hipotético caso de que eso hecho ocurra, la mayor dificultad recalaría en el reglamento de la Conmebol: si bien se permiten tres modificaciones en dicha instancia del certamen continental, la única manera de sumar un refuerzo con el mercado de pases cerrado es por lesión, enfermedad o suspensión de un jugador del plantel que supere los cuatro meses de inactividad. Al momento, Racing no se ve afectado por ninguno de esos ítems.