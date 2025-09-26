Atento, Racing: así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025, ¿cuándo se juegan?

Tras la eliminación de Estudiantes por penales, Racing ya sabe que enfrentará a Flamengo por un lugar en la final. El cuadro completo.

Luego de la dura y dramática eliminación de Estudiantes ante Flamengo por penales, la Copa Libertadores ya tiene a sus cuatro semifinalistas y Racing será el único representante argentino en la próxima instancia. Pese a la victoria del Pincha en La Plata, Agustín Rossi se lució en la definición desde los doce pasos tras el 2-2 en el global y dejó al Pincha afuera del certamen.

Así, el Mengao se ganó el derecho a enfrentar a la Academia en una de las semifinales, en lo que promete ser un partidazo. El equipo de Gustavo Costas accedió a esta instancia luego de 26 años tras dejar en el camino a Vélez, ganando ambos partidos por 1-0.

Del otro lado del cuadro, Palmeiras, que no tuvo piedad con River y lo eliminó en cuartos de final con un 5-2 global, enfrentará a la gran sorpresa de la Libertadores: Liga de Quito, que dejó afuera nada menos que al San Pablo de Hernán Crespo este jueves en el Morumbí.

El cuadro de semifinales, con Racing cómo único argentino representante Las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Foto: @Libertadores

Las semifinales se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, en partidos de ida y vuelta. La gran final está programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú. ¿Podrá Racing cortar la hegemonía brasileña o se viene otra definición entre equipos brasileños?