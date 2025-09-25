No hubo épica: Estudiantes perdió por penales ante Flamengo, que enfrentará a Racing en semifinales

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer como local por 4-2 en la definición por penales frente a Flamengo de Brasil, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en el partido disputado en el Jorge Luis Hirschi, por la revancha de los cuartos de final.

Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al Pincha, que en el marcador global terminó 2-2. El arquero argentino del conjunto brasileño, Agustín Rossi, tapó los disparos de Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada de los rojinegros, que convirtieron los cuatro penales que ejecutaron.

Para Estudiantes marcaron desde los doce pasos José Sosa y Edwin Cetré. En tanto, para los dirigidos por Filipe Luis anotaron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira.

En el primer tiempo, el cuadro argentino supo sufrir y contener los ataques del rival, con gran participación del arquero Fernando Muslera, pero también supo golpear en el momento justo para abrir el marcador e igualar la serie.

En una de las últimas jugadas de la etapa inicial, Benedetti recibió un envío al área por parte de Santiago Núñez y sacó un potente zurdazo de volea que le rompió las manos a Agustín Rossi y se metió dentro del arco.

El zurdazo de Gastón Benedetti para el 1-0 de Estudiantes ante Flamengo. El zurdazo de Gastón Benedetti para el 1-0 de Estudiantes ante Flamengo. Video: ESPN

El VAR anuló el 2-0 de Benedetti

A los 28 minutos del complemento, la euforia apareció en los hinchas pincharratas presentes en el Jorge Luis Hirschi cuando nuevamente anotaba Benedetti y ponía así el segundo gol del cotejo tras una gran definición por encima del guardameta rival. Sin embargo, el árbitro chileno Piero Maza, con apoyo del VAR, decidió anular el mismo por un fuera de juego del lateral izquierdo.

¡ERA DOBLETE, PERO EL VAR LLAMÓ Y LO ANULÓ! Uno explotaba por el golazo de Benedetti para el 2-0 sobre Flamengo, pero estaba en offside.



El penal que clasificó a Flamengo a semis

El encuentro continuó con paridad en cuanto al juego y ninguno de los conjuntos pudo vencer la defensa rival para evitar llevar el mismo a los penales. Desde los doce pasos, el ex arquero de Boca se convirtió en figura y sentenció el pase del Mengao a las semifinales de la Copa Libertadores.

Agustín Rossi le tapó el penal decisivo a Ascacíbar y dejó a Estudiantes afuera de la Copa. Agustín Rossi le tapó el penal decisivo a Ascacíbar y dejó a Estudiantes afuera de la Copa. Video: ESPN

En dicha instancia, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima, en Perú, el sábado 29 de noviembre.

Con este resultado, los comandados por Eduardo Domínguez se despidieron del certamen de mayor importancia en el continente y deberán apostar todo al Torneo Clausura 2025 donde se encuentran terceros de la Zona A con 15 puntos, a uno del líder Unión de Santa Fe. Allí, el elenco platense visitará Rosario para enfrentar a Newell's el próximo martes desde las 19:00 por la décima fecha del campeonato local.

El minuto a minuto de Estudiantes-Flamengo