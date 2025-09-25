El referente de Independiente que estaba casi descartado para el clásico ante Racing y se entrenó a la par: ¿llega?

En el debut de Gustavo Quinteros, Independiente visitará a Racing y el DT podría contar con un titular que evolucionó favorablemente de su lesión.

Gustavo Quinteros se prepara para lo que será su tan ansiado debut como DT de Independiente, nada menos que en el clásico ante Racing del próximo domingo en el Cilindro de Avellaneda. A tres días para el derbi, un referente del Rojo que parecía descartado por lesión se sumó a la par del grupo y tiene serias chances de meterse en la lista de citados.

Ávalos se entrenó a la par y sueña con estar en el Cilindro El nombre en cuestión es el de Gabriel Ávalos, el delantero de 34 años que había sentido un pinchazo en el 1-1 frente a San Lorenzo y debió salir reemplazado a los 40 minutos del segundo tiempo. A comienzo de semana era casi un hecho que iba a perderse el choque contra la Academia, pero el panorama cambio en las últimas horas.

El parte médico del jugador de la Selección de Paraguay había arrojado una sobrecarga en la cara posterior del muslo derecho. Sin embargo, este jueves completó la mayor parte de la práctica con sus compañeros y trabaja a contrarreloj para tener un lugar, al menos, en el banco de los suplentes. Quinteros lo esperará hasta último momento.

Gabriel Ávalos Independiente Vélez Ávalos se entrenó a la par y quiere estar en el clásico de Avellaneda. Fotobaires

Los cambios que probó Quinteros en Independiente para el clásico La sensible baja que sí sufrirá Independiente para el clásico de Avellaneda es la de Sebastián Valdez. El defensor central se desgarró ante el Ciclón y todo indica que su reemplazante saldrá de Franco Paredes -corre con más ventaja- o Nicolás Freire.