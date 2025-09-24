Atentos, Racing e Independiente: la AFA designó al árbitro que dirigirá el clásico de Avellaneda

El duelo entre Racing e Independiente en el Cilindro por la fecha 10 del torneo Clausura ya tiene asignado el cuerpo arbitral.

Racing e Independiente se enfrentarán este domingo en el Cilindro.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes los árbitros designados para la decima fecha del torneo Clausura 2025 con Nicolás Ramírez como el encargado de impartir justicia en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente.

El juez principal estará acompañado por Héctor Paletta en el VAR y Juan Pablo Loustau en el AVAR en el duelo que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre desde las 15:15 en el estadio Presidente Juan Domingo Perón.

Nicolás Ramírez será el árbitro en Racing - Independiente Nicolás Ramírez, era el árbitro elegido para dirigir la final entre Huracán y Platense, pero se lesionó. Foto: NA El del domingo será el tercer clásico de Avellaneda de Nicolás Ramírez. NA

Será el tercer clásico de Avellaneda para Ramírez, que ya había tenido a cargo el 0-0 en el Cilindro por la Liga Profesional 2024 y el 1-1 en el Libertadores de América este mismo 2025 por el Apertura.