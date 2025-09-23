Gustavo Quinteros podría perderse su debut en Independiente en el clásico de Avellaneda: el motivo

Gustavo Quinteros podría no estar en el banco de los suplentes del Rojo el próximo domingo en el Cilindro de Avellaneda por un increíble motivo.

El flamante entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, podría ver postergado su debut del domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing debido a una inhibición con la que cuenta el club.

El pasado lunes al mediodía, el director técnico fue presentado en el cargo en el Rojo en la previa de lo que será una nueva edición del clásico de Avellaneda el domingo ante Racing, desde las 15:15, en el estadio Presidente Perón y en este encuentro más que especial para los hinchas de Independiente, el entrenador debutaría al mando del primer equipo.

Gustavo Quinteros podría no dirigir ante Racing por una inhibición de la AFA Sin embargo, este martes en lo que fue el primer entrenamiento del equipo al mando de Quinteros, el director técnico recibió la noticia de que su inicio de ciclo en Independiente podría postergarse debido a una inhibición que el club posee en AFA que no permite la inscripción del entrenador en el ente madre del fútbol argentino.

Gustavo Quinteros vestuario Independiente Gustavo Quinteros podría no dirigir el clásico de Avellaneda ante Racing. @Independiente

La inhibición, que no impide la firma de contrato, recae en Independiente debido a que la institución no abonó los aportes al cuerpo docente del centro educativo del club. El monto por pagar es de alrededor de 235 millones de pesos, un número que la dirigencia del Rojo no da señales de saldar dicha deuda.