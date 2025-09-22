La desopilante (e incómoda) pregunta a Gustavo Quinteros en su presentación en Independiente: "¿Tenés algún hijo o hija que...?"

Gustavo Quinteros fue sorprendido en plena conferencia de prensa con una insólita consulta que remite a un reciente y polémico episodio.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo director técnico de Independiente. Tras la salida de Julio Vaccari hace poco más de una semana, rápidamente pudieron encontrar un reemplazante y anunciaron su contratación el último viernes en redes sociales. Sin embargo, no asumió inmediatamente y vio el empate 1-1 ante San Lorenzo de este domingo desde un palco.

Superado este partido, finalmente tomará las riendas esta semana de cara a su debut nada menos que en el clásico contra Racing, que se jugará el próximo domingo en el Cilindro de Avellaneda. Pero antes, este lunes al mediodía le tocó ser presentado de manera formal mediante una conferencia de prensa en el club.

Y si bien la rueda mantuvo mayormente un tono serio y estuvo enfocada principalmente en cuestiones futbolísticas y en cómo encarará el trabajo, teniendo en cuenta el pésimo presente deportivo del Rojo, hubo espacio para distenderse. En ese sentido, el "Talibán" Damián Iribarren, periodista de ESPN, aprovechó para hacerle una desopilante e incómoda pregunta: "¿Tenés alguna hija o algún hijo que todavía no se casó?".

La pícara consulta refiere a lo que sucedió a fines del año pasado, luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez Sarsfield. El sábado 21 de diciembre le tocó disputar el Trofeo de Campeones contra Estudiantes, pero el entrenador de 60 años no asistió, tal como había acordado con la dirigencia, ya que ese mismo día se casaba su hija, por lo que dejó el equipo a cargo de su ayudante de campo, Leandro Desábato.