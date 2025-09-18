Gustavo Quinteros firmará este viernes su contrato con Independiente, pero no dirigirá ante San Lorenzo: el motivo

Este viernes, Gustavos Quinteros pondrá el gancho y se convertirá en el nuevo DT de Independiente. Sin embargo, no estará en el clásico del domingo frente al Ciclón.

Lo único que separaba a Gustavo Quinteros de ser el nuevo entrenador de Independiente era la firma oficial. Sin embargo, ese mínimo detalle se terminará de resolver este mismo viernes: el club anunció que, a las 17 horas, el flamante DT pondrá el gancho hasta diciembre de 2026 para dar comienzo a su etapa al frente del Rojo.

El entrenador campeón con Vélez en 2024 adelantó su vuelta de Estados Unidos y llegó al país en las primeras horas de este jueves para pulir los últimos detalles contractuales con la institución. Lo cierto es que ya hay un acuerdo total entre las partes y todo se formalizará en la previa al clásico ante San Lorenzo en Avellaneda.

Por qué Quinteros no dirigirá a Independiente ante San Lorenzo Más allá de eso, Quinteros no estará en el banco de Independiente frente al Ciclón y el equipo será dirigido interinamente por Carlos Matheu, el técnico de la Reserva que tomó las riendas tras la renuncia de Julio Vaccari post derrota con Banfield.

Gustavo Quinteros Gustavo Quinteros sacó campeón a Vélez de la Liga Profesional 2024 y quiere repetir la historia en el Rojo.

Esta decisión fue consensuada entre el DT de 60 años y la dirigencia del Rojo por un motivo claro: el poco tiempo de trabajo que habría desde el anuncio de su llegada y el choque del próximo domingo contra los de Boedo. Eso sí, el entrenador de último paso por Gremio de Brasil estará presente en uno de los palcos del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini observando atentamente el partido de su equipo vs. San Lorenzo.