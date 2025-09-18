Es oficial: la lista de la Selección argentina para el Mundial Sub 20, con 21 convocados y varias sorpresas
Diego Placente entregó la nómina final de los jugadores de Selección argentina que disputarán el Mundial Sub 20 en Chile. Quiénes son los citados.
La espera llegó a su fin: este jueves por la noche, la Selección argentina dio a conocer la lista de los jugadores convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 20. En ese sentido, el DT citó a 21 futbolistas que representarán al país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con varias sorpresas y bajas que ya se veían venir.
Detalles de la nómina que entregó Diego Placente
Hasta último momento, la AFA entabló charlas con los clubes europeos para tratar de convencerlos de prestar a determinados futbolistas. Los casos más puntuales fueron los de Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri, pero ni Real Madrid ni Bayer Leverkusen se movieron de su postura inicial y las joyas finalmente no jugarán el torneo.
A su vez, sí lograron torcer la postura de Benfica de Portugal, quien aceptó ceder a Gianluca Prestianni tras la llegada de José Mourinho al cargo y el extremo ex Vélez será una de las grandes caras del equipo de Placente en suelo trasandino.
Por la misma línea, hay otros cuatro futbolistas que se sumarán a la Selección juvenil desde Europa: Julio Soler (lateral izquierdo del Bournemouth), Tomás Pérez (mediocampista de Porto), Alejo Sarco (delantero de Bayer Leverkusen) y Alaian Gómez (arquero de Valencia).
No obstante, las grandes promesas del fútbol argentino que jugarán el torneo son Maher Carrizo (Vélez), Ian Subiabre (River), Milton Delgado (Boca) y Santino Andino (Godoy Cruz). La Argentina de Diego Placente compartirá el Grupo D del Mundial Sub 20 junto a Italia, Australia y Cuba.