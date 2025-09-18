La curiosa reacción de Ángel Di María luego de que Benfica presentara a Mourinho como su nuevo DT

Benfica de Portugal anunció la llegada de José Mourinho y Ángel Di María no dudó en dejarle un par de mensajes en las publicaciones de su exequipo.

La llegada de José Mourinho al Benfica sacudió al fútbol europeo. Tras varios días de especulaciones, el histórico DT portugués fue presentado en las Águilas y eso generó una ola de reacciones en todo el mundo, entre ellas, una totalmente inesperada: la de Ángel Di María.

El campeón del mundo, que dejó el elenco luso luego del Mundial de Clubes para volver a vestir la camiseta de Rosario Central, se hizo eco de la situación y celebró la contratación de Mou, a quien tuvo como entrenador y mantiene un especial cariño de su etapa por el Real Madrid entre 2010-2014.

Los cariñosos mensajes de Ángel Di María dedicados a Mourinho En ese contexto, Fideo no dudó en comentar algunas publicaciones del club referidas a la noticia, donde le expresó todo su apoyo al técnico multicampeón en este nuevo proceso en su exequipo: "Ahora sí", fue el primer mensaje de Di María, acompañado de tres corazones rojos.

El mensaje de Di María a Mourinho, en la llegada del DT al Benfica.

A su vez, en otro posteo distinto, el extremo de 37 años volvió a dejar su huella: "Mister Mou", junto a otro corazón y varios aplausos. Y es que José Mourinho fue el DT que apostó por Di María en la Casa Blanca, cuando comenzó el boom de su exitosa carrera. Y lo bien que lo hizo: juntos lograron la Copa del Rey 2010/11, La Liga 2011/12 y la Supercopa de España 2012.