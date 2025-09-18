Pésima noticia para Gallardo: la figura de River que se desgarró y se perderá la revancha ante Palmeiras

Tras la derrota ante Palmeiras en el Monumental, se confirmó la lesión de uno de los referentes de River: no llegará al partido de vuelta en Brasil.

Más problemas para Gallardo: no podrá contar con uno de los titulares de River en la "final" frente al Verdao en San Pablo.

La durísima derrota 1-2 ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores pudo haber terminado mucho peor para River, que llegará con vida a la revancha en Brasil gracias al descuento de Lucas Martínez Quarta en los minutos finales de una fatídica noche del equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental.

El Millonario pasó de casi ser goleado -se fue al entretiempo 0-2 abajo- a irse con una luz de esperanza de cara al partido de vuelta, a jugarse el próximo miércoles desde las 21:30 horas en el Allianz Parque de San Pablo. Y, para colmo, lo hará sin una de sus principales figuras: Sebastián Driussi.

El momento de la lesión de Driussi ante Palmeiras El delantero de River fue titular en la caída frente al Verdao, pero pidió el cambio a los 12 minutos del segundo tiempo y le cedió su lugar a Facundo Colidio. En su rostro se reflejaron gestos de mucho dolor y resignación, lo que ya hacía pensar que no se trataría de una molestia leve. Y, lamentablemente, así sucedió: el Gordo se sometió a estudios y los mismos confirmaron la peor de las noticias.

Sebastián Driussi salió lesionado en la derrota frente al Palmeiras

Confirmado: River perderá a su goleador para la revancha en Brasil Los exámenes médicos realizados este jueves por la tarde en la Clínica Rossi determinaron un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda, una lesión que le demandará a Driussi unas tres semanas de recuperación. Por este mismo motivo, el killer quedó completamente descartado para jugar la revancha ante Palmeiras en seis días.