Boca anunció la lesión de un titular y referente: no se concentra para el choque ante Central Córdoba

Este jueves, durante el ensayo formal en la Bombonera con vistas al duelo ante Central Córdoba, un faltazo sorprendió en Boca. Luego, el club emitió un comunicado.

La calma que se instaló en Boca Juniors después de los últimos buenos resultados, con tres victorias al hilo y el empate 1-1 ante Central en Rosario se vio alterada este jueves. Miguel Ángel Russo organizó un entrenamiento formal en el campo de juego de la Bombonera, pero la noticia pasó por una ausencia inesperada: Edinson Cavani no formó parte de la práctica de fútbol.

El Xeneize buscará reencontrarse con el triunfo este domingo desde las 21:15 horas en la Bombonera, cuando reciba al conjunto santiagueño por la fecha 9 del campeonato. Tras hilvanar cinco partidos invicto, con una igualdad ante Racing, tres triunfos consecutivos y y un empate frente al Canalla, el plantel apunta a volver a sumar de a tres. Russo, con ese objetivo en mente, probó dos formaciones alternativas, aunque llamó la atención que Cavani no integrara ninguno de los equipos.

El motivo de la ausencia de Edinson Cavani La incertidumbre se despejó más tarde: el delantero uruguayo no participó de la práctica debido a una distensión del psoas derecho, tal como comunicó Boca en sus redes a través de un parte médico. De esta manera, el Matador no será tenido en cuenta para el choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero y su reemplazante sería Milton Giménez.

Edinson Cavani Boca Juniors 1342543.jpg Preocupación en Boca por la sorpresiva ausencia de Cavani en la práctica @cavaniofficial21

Los equipos que probó Russo en la Bombonera Durante el ensayo, Russo paró dos formaciones. La titular, con Marchesín (vuelve tras su lesión); Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Giménez y Merentiel. En la suplente estuvieron Brey; Advíncula, Figal, Pellegrino, Fabra; Herrera, Belmonte, Alarcón, Braida; Janson y Velasco.