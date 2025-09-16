La decisión final de Riquelme sobre el mánager en Boca tras echar a Cascini y Serna

A un mes y medio de la disolución del Consejo, Riquelme ya definió como se manejará el fútbol de Boca en el corto y mediano plazo.

El rumor que trascendió en un principio fue que se estaba evaluando contratar a un mánager deportivo. De hecho, comenzaron a sonar algunos nombres como el Mono Navarro Montoya, Alberto Márcico y José Pekerman para ocupar el puesto. Sin embargo, los planes del presidente xeneize a futuro serían otros.

consejo de fútbol Marcelo Delgado es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol tras las salidas de Chicho Serna, Raúl Cascini y el Patrón Bermúdez. @BocaJrsOficial

La decisión de Juan Román Riquelme con el fútbol de Boca A poco menos de un mes y medio de haberse deshecho del Consejo, la situación futbolística del club es completamente distinta. Habiendo dejado atrás ya la funesta racha de 12 partidos sin ganar y con los triunfos obtenidos en las últimas fechas, las aguas se calmaron bastante. La furia de los hinchas se apaciguó considerablemente, por lo que, ante este contexto, Román decidió prescindir de la figura del director deportivo.

Al menos por lo que queda de este 2025, no habrá nuevas modificaciones en la estructura y todos los movimientos relacionados a la disciplina pasarán por Riquelme, solo que ahora sin intermediarios. Únicamente quedó Delgado en el medio, cuya función será relacionarse de manera directa con el plantel en el día a día desde el predio de Ezeiza.