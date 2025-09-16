La decisión final de Riquelme sobre el mánager en Boca tras echar a Cascini y Serna
A un mes y medio de la disolución del Consejo, Riquelme ya definió como se manejará el fútbol de Boca en el corto y mediano plazo.
A principios de agosto, Juan Román Riquelme tomó la fuerte determinación de disolver el Consejo de Fútbol, dejando sin lugar en el club a Chicho Serna y Raúl Cascini. Con Marcelo Delgado como único sobreviviente (la situación del Patrón Bermúdez, de licencia, nunca se terminó de aclarar), quedó la incógnita de cómo se reestructuraría del fútbol de Boca Juniors.
El rumor que trascendió en un principio fue que se estaba evaluando contratar a un mánager deportivo. De hecho, comenzaron a sonar algunos nombres como el Mono Navarro Montoya, Alberto Márcico y José Pekerman para ocupar el puesto. Sin embargo, los planes del presidente xeneize a futuro serían otros.
La decisión de Juan Román Riquelme con el fútbol de Boca
A poco menos de un mes y medio de haberse deshecho del Consejo, la situación futbolística del club es completamente distinta. Habiendo dejado atrás ya la funesta racha de 12 partidos sin ganar y con los triunfos obtenidos en las últimas fechas, las aguas se calmaron bastante. La furia de los hinchas se apaciguó considerablemente, por lo que, ante este contexto, Román decidió prescindir de la figura del director deportivo.
Al menos por lo que queda de este 2025, no habrá nuevas modificaciones en la estructura y todos los movimientos relacionados a la disciplina pasarán por Riquelme, solo que ahora sin intermediarios. Únicamente quedó Delgado en el medio, cuya función será relacionarse de manera directa con el plantel en el día a día desde el predio de Ezeiza.
Sin embargo, el exenganche tendría planeado incorporar una nueva figura de cara al 2026. Según informó el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, de cara al año próximo el Chelo contará con un ladero para que lo ayude en sus funciones y puedan repartirse las responsabilidades sin que recaiga absolutamente todo sobre los hombros del exdelantero.