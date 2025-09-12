Boca blindó a una de sus joyas hasta 2029 con una cláusula de rescisión de US$ 20.000.000

Boca se movió rápido para retener a uno de sus proyectos más valiosos y selló un nuevo contrato con proyección internacional en la mira.

El Boca de Miguel Russo se aseguró por mucho tiempo a un futbolista que yo demostró grandes condiciones.

En vísperas de lo que podría ser un partido clave para el resto de la temporada, Boca aseguró la continuidad de una de sus grandes promesas hasta 2029. La dirigencia firmó la extensión con mejora salarial y con una cláusula de rescisión que pasó de 15 a 20 millones de dólares.

Aunque su vínculo original vencía recién en 2027, la dirigencia decidió anticiparse y blindarlo, con Marcelo Delgado presente en la reunión en la que se firmó la extensión. La idea fue clara: evitar riesgos y consolidar al jugador que consideran una pieza estratégica para el futuro.

Boca blindó a Leandro Brey con un contrato hasta 2029 Delgado y Brey El arquero Leandro Brey, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 23 años, firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029 junto a Marcelo Delgado. @BocaJrsOficial

La renovación responde a un respaldo que viene desde lo más alto. Juan Román Riquelme ya había declarado que Brey va camino a ser el dueño del arco xeneize y con este contrato el Consejo de Fútbol ratificó esa confianza.

"Va a ser el arquero de nuestro club. Sin duda va camino a ser el dueño del arco. Parece una persona más grande, no de 20 años. No tengo dudas de que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años. Es un arquerazo", lo había elogiado Riquelme meses atrás.