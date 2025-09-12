La sorpresa que podría tener la formación de Boca para visitar a Rosario Central

Boca tenía todo listo para que Brey ataje por primera vez en el año, pero la recuperación de Marchesín metió suspenso en la previa al partido con Central.

Miguel Ángel Russo deberá tomar una decisión en un puesto importante dentro del arbitraje de Boca.

Cuando parecía que la oportunidad le llegaba a Leandro Brey, la última práctica en Ezeiza cambió los planes. Agustín Marchesín respondió sin molestias a las exigencias y se metió de nuevo en la discusión por el arco de Boca de cara a la visita a Rosario Central.

El arquero de 37 años había sufrido un desgarro en el gemelo derecho ante Aldosivi y los tiempos de recuperación indicaban que recién podría volver en tres semanas. Sin embargo, apenas 12 días después, trabajó a la par de sus compañeros y dejó buenas sensaciones.

Boca define el arco para visitar a Rosario Central: ¿Marchesín o Brey? El momento de la incredulidad para muchos hinchas de Boca: sale Marchesín y entra Brey. Foto: Fotobaires Agustín Marchesín se mostró recuperado tras la lesión y viajará con la delegación. El DT deberá resolver si lo arriesga o apuesta por Leandro Brey. Foto: Fotobaires

Será Miguel Ángel Russo, ya de regreso tras superar una infección urinaria, quien decida si Marchesín sigue en el once titular o si se la juega por Brey, que hoy renovó contrato con una mejora salarial y espera su chance de mostrarse.

En Boca confían en que Brey puede ser el dueño del arco a futuro, pero su rendimiento a fines de 2024 dejó dudas. Por eso, Marchesín se mantiene como líder del vestuario y pieza clave dentro del equipo.