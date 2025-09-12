La sorpresa que podría tener la formación de Boca para visitar a Rosario Central
Boca tenía todo listo para que Brey ataje por primera vez en el año, pero la recuperación de Marchesín metió suspenso en la previa al partido con Central.
Cuando parecía que la oportunidad le llegaba a Leandro Brey, la última práctica en Ezeiza cambió los planes. Agustín Marchesín respondió sin molestias a las exigencias y se metió de nuevo en la discusión por el arco de Boca de cara a la visita a Rosario Central.
El arquero de 37 años había sufrido un desgarro en el gemelo derecho ante Aldosivi y los tiempos de recuperación indicaban que recién podría volver en tres semanas. Sin embargo, apenas 12 días después, trabajó a la par de sus compañeros y dejó buenas sensaciones.
Será Miguel Ángel Russo, ya de regreso tras superar una infección urinaria, quien decida si Marchesín sigue en el once titular o si se la juega por Brey, que hoy renovó contrato con una mejora salarial y espera su chance de mostrarse.
En Boca confían en que Brey puede ser el dueño del arco a futuro, pero su rendimiento a fines de 2024 dejó dudas. Por eso, Marchesín se mantiene como líder del vestuario y pieza clave dentro del equipo.
El resto de la formación no tendría cambios. Ayrton Costa seguirá como segundo marcador central, pese a que Marco Pellegrino ya está disponible. Además, Tomás Belmonte y Ander Herrera volverán a concentrar tras recuperarse de sendas lesiones musculares y podrían ir al banco en el Gigante de Arroyito.