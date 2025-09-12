Miguel Ángel Russo quiere viajar con Boca a Rosario: de dónde surge el rumor de "despedida"

Miguel Ángel Russo volvió a mostrarse junto al plantel de Boca Juniors . Lo hizo el jueves en la Bombonera y luego este viernes en el predio de Ezeiza. Los jugadores lo saludaron con afecto, gesto que refleja la emoción de su reaparición. Su deseo es claro: estar este domingo en Rosario para el duelo ante Central. Sin embargo, el interrogante sobre su continuidad en el club se mantiene abierto.

En las últimas semanas, el entrenador atravesó un delicado cuadro de salud que derivó en una internación de cinco días y en reposo domiciliario posterior. La ausencia prolongada en los entrenamientos encendió los rumores sobre una despedida anticipada o incluso un cambio de rol dentro del club, aunque oficialmente Boca mantuvo el silencio. Apenas se conoció un mensaje de aliento del médico Jorge Batista y una publicación institucional en redes: “Tu alegría es la nuestra, querido Miguel”.

De acuerdo con lo informado por el diario Olé, en el entorno y la familia de Russo persiste la idea de que el técnico dé un paso al costado. Su círculo íntimo, que nunca estuvo del todo convencido de esta tercera etapa en Boca , considera que las exigencias del cargo ponen en riesgo su salud.

En su vuelta a la Bombonera, Russo no dirigió la práctica: se limitó a observar mientras su cuerpo técnico y daba indicaciones. Fue un gesto de fortaleza personal , pero también la confirmación de que, en los hechos, las funciones vienen siendo asumidas por Claudio Úbeda y sus colaboradores.

La última imagen pública del DT había sido en Mar del Plata, ante Aldosivi, cuando la transmisión televisiva lo mostró visiblemente afectado. Su ayudante histórico, Hugo Gottardi, lo describió sin rodeos: “Lo veo demacrado, cansado”. La frase expuso lo que muchos ya percibían y que luego derivó en la internación.

El futuro de Russo en Boca

El objetivo inmediato de Russo es viajar a Rosario. No está definido si lo hará junto al plantel o por su cuenta, pero su intención es estar en el banco. Desde la dirigencia no planean presionarlo: Juan Román Riquelme y la comisión de fútbol respaldan a Úbeda y al resto del cuerpo técnico, mientras esperan que Miguel tome su propia decisión.

Lo que aparece con fuerza es la presión de la familia. En el entorno de Russo no ven con buenos ojos la continuidad del DT en Boca. Para ellos, la carga emocional y física supera los beneficios. “Es un partido especial, se siente como de despedida”, le dijeron desde su entorno a Olé.

Por ahora, no hay nada cerrado. Russo definirá su futuro en función de cómo evolucione su salud, las recomendaciones médicas y el peso de su entorno. Su familia lo empuja a parar, pero el técnico se refugia en lo que tanto ama: el fútbol. Boca, mientras tanto, observa y acompaña.